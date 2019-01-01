На Волині зафіксували майже 200 порушень правил полювання





Про це повідомляє пресслужба



Переважно мисливців карають за недбале ставлення до оформлення необхідних документів.



Найактивніше у напрямку охорони державного мисливського фонду спрацювали у ДП «Маневицьке лісове господарство», СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», «Любешівське лісомисливське господарство», «Прибузьке лісове господарство».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загалом в області – 184 протоколи про порушення правил мисливства. З них 142 (78%) складено державною лісовою охороною, єгерською службою та групами оперативного реагування державних підприємств Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Про це повідомляє пресслужба ВОУЛМГ Переважно мисливців карають за недбале ставлення до оформлення необхідних документів.Найактивніше у напрямку охорони державного мисливського фонду спрацювали у ДП «Маневицьке лісове господарство», СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», «Любешівське лісомисливське господарство», «Прибузьке лісове господарство».

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