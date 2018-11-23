Лучан запрошують до храму на престольне свято
08 вересень, 23:33
10 вересня в храмі Преподобного Іова Почаївського (бульвар Дружби народів, 16) відбудеться урочисте Богослужіння з нагоди престольного празника.
Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Божественна літургія, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, розпочнеться о 9:00.
Напередодні о 17:00 служитиметься вечірня і акафіст преподобному Іову Почаївському.
Настоятель парафії священник Олександр Вронський запрошує вірних розділити радість спільної молитви.
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Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Божественна літургія, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, розпочнеться о 9:00.
Напередодні о 17:00 служитиметься вечірня і акафіст преподобному Іову Почаївському.
Настоятель парафії священник Олександр Вронський запрошує вірних розділити радість спільної молитви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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