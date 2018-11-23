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Лучан запрошують до храму на престольне свято

Лучан запрошують до храму на престольне свято
10 вересня в храмі Преподобного Іова Почаївського (бульвар Дружби народів, 16) відбудеться урочисте Богослужіння з нагоди престольного празника.

Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Божественна літургія, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, розпочнеться о 9:00.

Напередодні о 17:00 служитиметься вечірня і акафіст преподобному Іову Почаївському.

Настоятель парафії священник Олександр Вронський запрошує вірних розділити радість спільної молитви.

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Теги: храм, Михаїл, престольне свято
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