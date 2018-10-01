У місті на Волині освятили пам’ятник депортованим з території Польщі українцям. ФОТО





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Ініціювало встановлення такого знаку Володимир-Волинське культурне товариство “Холмщина”. Дизайнер пам’ятника – Тарас Дукельський.



“75 років пройшло. Сотні тисяч українців було депортовано у примусовому порядку. Це супроводжувалося терором і репресіями, конфіскацією майна.





Виселені українці знайшли свою домівку в різних куточках України, а дехто потрапив у Сибір. Радянська влада назвала це депортацією, але це було спланованою акцією” – сказав начальник міського відділу культури і туризму Роман Віслобоков.



До роботи з встановлення пам’ятника долучилося багато людей. Підпримав проєкт і народний депутат Ігор Гузь.



Володимир-Волинський педагогічний коледж вставновив біля пам’ятника Холмську ікону Божої Матері, яку виготовили випускники.



На відкриття завітали міський голова Петро Саганюк, помічник народного депутата Андрій Бокоч, представники товариства “Холмщина”, серед яких Юрій Грицюк та інші.



Перед присутніми виступили історики, які розповіли про події 75-річної давнини. Як зазначили, встановлення пам’ятника – це знакова подія, щоб не переривався зв’язок поколінь.





Зазначимо, що всі фінансові витрати на себе взяло товариство “Холмщина”. Додамо також, що передбачений на пам’ятному знакові текст має ще бути погоджений з обласною комісією у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го вересня у Володимирі-Волинському на території Храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відкрили та освятили пам’ятний знак насильно виселеним українцям з території Польщі у 1944-1947 роках.Про це інформує БУГ Ініціювало встановлення такого знаку Володимир-Волинське культурне товариство “Холмщина”. Дизайнер пам’ятника –“75 років пройшло. Сотні тисяч українців було депортовано у примусовому порядку. Це супроводжувалося терором і репресіями, конфіскацією майна.Виселені українці знайшли свою домівку в різних куточках України, а дехто потрапив у Сибір. Радянська влада назвала це депортацією, але це було спланованою акцією” – сказав начальник міського відділу культури і туризмуДо роботи з встановлення пам’ятника долучилося багато людей. Підпримав проєкт і народний депутатВолодимир-Волинський педагогічний коледж вставновив біля пам’ятника Холмську ікону Божої Матері, яку виготовили випускники.На відкриття завітали міський голова, помічник народного депутата, представники товариства “Холмщина”, серед якихта інші.Перед присутніми виступили історики, які розповіли про події 75-річної давнини. Як зазначили, встановлення пам’ятника – це знакова подія, щоб не переривався зв’язок поколінь.Зазначимо, що всі фінансові витрати на себе взяло товариство “Холмщина”. Додамо також, що передбачений на пам’ятному знакові текст має ще бути погоджений з обласною комісією у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій.

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