«Волинь» та «Інгулець» зіграли внічию. ВІДЕО





Матч відбувся на стадіоні «Інгулець» у селищі Петрове Кіровоградської області в неділю, 8 вересня, - пише



До цієї гри в «Інгульця» було 11 очок і 7 місце в турнірній таблиці, стільки ж мала «Волинь», але завдяки більшій кількості забитих голів (при однаковій різниці забитих і пропущених +3) перебувала на сходинку вище.



Волиняни діяли суворо в обороні й час від часу намагалися контратакувати. Але й господарі захищалися чітко.



На 62-й хвилині Тарас Михалик, який не дограв попередній матч із «Кременем» через травму, замінив Віталія Пономаря. Михалик пішов у захист, а Міха Горопевшек перемістився на вже звичну для останніх ігор позицію центрального нападника. Та загострити гру цього разу йому не вдалося. А вже на 83-й хвилині Михалик відчув, що не зможе грати, і його замінив Неплях.



На початку 65-ї хвилини Младен Бартулович справа прокинув собі м’яч, увійшов у штрафний майданчик і зачепився за ногу захисника. Свисток арбітра мовчав.



Футболісти «Інгульця» в останні 20 хвилин намагалися вирвати перемогу. Атакували, подавали кутові, били по воротах. На 79-й хвилині удар Мішуренка в площину воріт взяв голкіпер «Волині» Віталій Неділько. На 88-й хвилині небезпечно бив зі штрафного низом в ближній кут Синьогуб – Неділько парирував.



Через чималу кількість зупинок арбітр компенсував у другому таймі 5 хвилин. Але волинянам вдалося зберегти свої ворота «сухими» – 0:0.



Результати інших матчів туру: «Черкащина» – «Металург – 0:3, «Балкани» – «Авангард» – 0:2, «Кремінь» – «Прикарпаття» – 3:4, «Агробізнес» – «Гірник-Спорт» – 4:0, «Рух» – «Чорноморець» – 2:0.



Принаймні до завтра «Волинь» та «Інгулець», додавши в актив по одному очку, залишились на своїх попередніх позиціях у турнірній таблиці. Лідирує «Агробізнес із 19 очками. У «Волині» тепер 12 очок і шосте місце.



У понеділок, 9 вересня, відбудуться два заключні матчі туру. Зустрінуться «Оболонь-Бровар» – «Миколаїв» та «Металіст-1925» – «Минай».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 8-му турі чемпіонату України з футболу в першій лізі луцька «Волинь» зіграла на виїзді з сусідом по турнірній таблиці – командою «Інгулець» (Петрове). Матч закінчився внічию – 0:0.Матч відбувся на стадіоні «Інгулець» у селищі Петрове Кіровоградської області в неділю, 8 вересня, - пише "Волинь24" До цієї гри в «Інгульця» було 11 очок і 7 місце в турнірній таблиці, стільки ж мала «Волинь», але завдяки більшій кількості забитих голів (при однаковій різниці забитих і пропущених +3) перебувала на сходинку вище.Волиняни діяли суворо в обороні й час від часу намагалися контратакувати. Але й господарі захищалися чітко.На 62-й хвилині Тарас Михалик, який не дограв попередній матч із «Кременем» через травму, замінив Віталія Пономаря. Михалик пішов у захист, а Міха Горопевшек перемістився на вже звичну для останніх ігор позицію центрального нападника. Та загострити гру цього разу йому не вдалося. А вже на 83-й хвилині Михалик відчув, що не зможе грати, і його замінив Неплях.На початку 65-ї хвилини Младен Бартулович справа прокинув собі м’яч, увійшов у штрафний майданчик і зачепився за ногу захисника. Свисток арбітра мовчав.Футболісти «Інгульця» в останні 20 хвилин намагалися вирвати перемогу. Атакували, подавали кутові, били по воротах. На 79-й хвилині удар Мішуренка в площину воріт взяв голкіпер «Волині» Віталій Неділько. На 88-й хвилині небезпечно бив зі штрафного низом в ближній кут Синьогуб – Неділько парирував.Через чималу кількість зупинок арбітр компенсував у другому таймі 5 хвилин. Але волинянам вдалося зберегти свої ворота «сухими» – 0:0.Результати інших матчів туру: «Черкащина» – «Металург – 0:3, «Балкани» – «Авангард» – 0:2, «Кремінь» – «Прикарпаття» – 3:4, «Агробізнес» – «Гірник-Спорт» – 4:0, «Рух» – «Чорноморець» – 2:0.Принаймні до завтра «Волинь» та «Інгулець», додавши в актив по одному очку, залишились на своїх попередніх позиціях у турнірній таблиці. Лідирує «Агробізнес із 19 очками. У «Волині» тепер 12 очок і шосте місце.У понеділок, 9 вересня, відбудуться два заключні матчі туру. Зустрінуться «Оболонь-Бровар» – «Миколаїв» та «Металіст-1925» – «Минай».

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