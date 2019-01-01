«Грейдер взяв і просто розгорнув купу каміння по дорозі», – волинянка про ремонт дороги в селі
Сьогодні, 07:13
Жителька села Острівок, що в Зимнівській сільській територіальній громаді Володимир-Волинського району Волині, скаржиться на поганий ремонт дороги.
Волинянка Олена Ковбас (Гайковська) оприлюднила світлини грейдованої дороги у фейсбуці - пише Волинь24.
«Ось таку дорогу зробив голова сільської ради у селі Острівок В'ячеслав Артурович Католик, – пише авторка. – Цей напрямок дороги знаходиться від Пантелеймонівської церкви в сторону Когильна. Грейдер взяв і просто розгорнув купу каміння по дорозі. На чергові запитання «і це все що ви зробили?» названий вище Католик В.А відповів, що начебто ми не люди, і нам і така дорога піде».
Волинянка додає, що неподалік розташований дитячий садочок, «і дуже незручно ось по такій дорозі їхати дитині велосипедом, тим більше дитячою коляскою».
«Обурює те, що усім байдуже, а звичайні люди самі з цим впоратись не можуть. Прикро, що у нас такий голова сільської ради, який недбало ставиться до своїх обов'язків», – йдеться у дописі.
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Волинянка Олена Ковбас (Гайковська) оприлюднила світлини грейдованої дороги у фейсбуці - пише Волинь24.
«Ось таку дорогу зробив голова сільської ради у селі Острівок В'ячеслав Артурович Католик, – пише авторка. – Цей напрямок дороги знаходиться від Пантелеймонівської церкви в сторону Когильна. Грейдер взяв і просто розгорнув купу каміння по дорозі. На чергові запитання «і це все що ви зробили?» названий вище Католик В.А відповів, що начебто ми не люди, і нам і така дорога піде».
Волинянка додає, що неподалік розташований дитячий садочок, «і дуже незручно ось по такій дорозі їхати дитині велосипедом, тим більше дитячою коляскою».
«Обурює те, що усім байдуже, а звичайні люди самі з цим впоратись не можуть. Прикро, що у нас такий голова сільської ради, який недбало ставиться до своїх обов'язків», – йдеться у дописі.
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