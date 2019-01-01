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Волинянин зняв з картки друга 1000 гривень та забрав їх собі

Волинянин зняв з картки друга 1000 гривень та забрав їх собі
У селі Брани Горохівського району сталась крадіжка.

Про це пише Волинь Нова.

Волинянин довірився 33-річному місцевому мешканцю та дав йому свою банківську картку для того, щоб той сходив за покупками у магазин.

Чоловік, отримавши дані картки, зняв із неї 1000 гривень та привласнив собі.

Потерпілий помітив зникнення коштів та повідомив про це у поліцію.

В діях підозрюваного правоохоронці вбачили ознаки кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 185 КК України «Крадіжка».

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: Волинь, крадіжка
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