Волинянин зняв з картки друга 1000 гривень та забрав їх собі
Сьогодні, 08:31
У селі Брани Горохівського району сталась крадіжка.
Про це пише Волинь Нова.
Волинянин довірився 33-річному місцевому мешканцю та дав йому свою банківську картку для того, щоб той сходив за покупками у магазин.
Чоловік, отримавши дані картки, зняв із неї 1000 гривень та привласнив собі.
Потерпілий помітив зникнення коштів та повідомив про це у поліцію.
В діях підозрюваного правоохоронці вбачили ознаки кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 185 КК України «Крадіжка».
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Волинянин довірився 33-річному місцевому мешканцю та дав йому свою банківську картку для того, щоб той сходив за покупками у магазин.
Чоловік, отримавши дані картки, зняв із неї 1000 гривень та привласнив собі.
Потерпілий помітив зникнення коштів та повідомив про це у поліцію.
В діях підозрюваного правоохоронці вбачили ознаки кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 185 КК України «Крадіжка».
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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