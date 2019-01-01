Волинянин зняв з картки друга 1000 гривень та забрав їх собі





Про це пише



Волинянин довірився 33-річному місцевому мешканцю та дав йому свою банківську картку для того, щоб той сходив за покупками у магазин.



Чоловік, отримавши дані картки, зняв із неї 1000 гривень та привласнив собі.



Потерпілий помітив зникнення коштів та повідомив про це у поліцію.



В діях підозрюваного правоохоронці вбачили ознаки кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 185 КК України «Крадіжка».



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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