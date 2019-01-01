У Луцьку через неопущений болард «швидка» не могла проїхати на виклик
Сьогодні, 08:54
У Луцьку під час святкування Дня міста авто «швидкої» не могло надати допомогу дитині з приступом астми через перекритий проїзд у парк.
«Спустилися в парк до Стира, проходимо пляж, не доходячи спортшколи Спартак, біля сходинок до річки під деревами якийсь шум в юрбі малоліток (років 16 -17): лежить на землі хлопчина , його друзі відливають водою, на бік поклали», - пише у Facebook користувач Vladzio Wilinsky, передає ВолиньUa.
За словами чоловіка, виявилося, що у хлопця астма.
«Балончика немає, починаються конвульсії, задихається, з рота піна. Викликали швидку. Хвилин 10-15 швидка приїхала, але!!! Заїхати в парк не може, бо біля церкви (перед зоопарком) в'їзд загороджений стовпчиками, які мали б опускатися при потребі!!!! Ще втрачаємо 10-15 хв. Хлопець втрачає свідомість, виключається, піна з рота. Беремо за руки-ноги, біжимо до швидкої. Встигли, поклали в швидку, повезли», - йдеться у дописі.
Автор допису запитує, як діяти у подібних ситуаціях.
«Центральний парк, центральний пляж, море людей в парку, патрульних 0, швидкої в парку немає, в'їзд перекритий, як мають діяти відповідні служби?» – пише він.
За інформацією чоловіка, з постраждалим хлопцем наразі все добре.
«Тільки що заїхали з дружиною в обласну дитячу лікарню - з хлопцем все нормально вже, встигли», - додав він.
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«Спустилися в парк до Стира, проходимо пляж, не доходячи спортшколи Спартак, біля сходинок до річки під деревами якийсь шум в юрбі малоліток (років 16 -17): лежить на землі хлопчина , його друзі відливають водою, на бік поклали», - пише у Facebook користувач Vladzio Wilinsky, передає ВолиньUa.
За словами чоловіка, виявилося, що у хлопця астма.
«Балончика немає, починаються конвульсії, задихається, з рота піна. Викликали швидку. Хвилин 10-15 швидка приїхала, але!!! Заїхати в парк не може, бо біля церкви (перед зоопарком) в'їзд загороджений стовпчиками, які мали б опускатися при потребі!!!! Ще втрачаємо 10-15 хв. Хлопець втрачає свідомість, виключається, піна з рота. Беремо за руки-ноги, біжимо до швидкої. Встигли, поклали в швидку, повезли», - йдеться у дописі.
Автор допису запитує, як діяти у подібних ситуаціях.
«Центральний парк, центральний пляж, море людей в парку, патрульних 0, швидкої в парку немає, в'їзд перекритий, як мають діяти відповідні служби?» – пише він.
За інформацією чоловіка, з постраждалим хлопцем наразі все добре.
«Тільки що заїхали з дружиною в обласну дитячу лікарню - з хлопцем все нормально вже, встигли», - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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