вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку через неопущений болард «швидка» не могла проїхати на виклик

У Луцьку через неопущений болард «швидка» не могла проїхати на виклик
У Луцьку під час святкування Дня міста авто «швидкої» не могло надати допомогу дитині з приступом астми через перекритий проїзд у парк.

«Спустилися в парк до Стира, проходимо пляж, не доходячи спортшколи Спартак, біля сходинок до річки під деревами якийсь шум в юрбі малоліток (років 16 -17): лежить на землі хлопчина , його друзі відливають водою, на бік поклали», - пише у Facebook користувач ‎Vladzio Wilinsky‎, передає ВолиньUa.

За словами чоловіка, виявилося, що у хлопця астма.

«Балончика немає, починаються конвульсії, задихається, з рота піна. Викликали швидку. Хвилин 10-15 швидка приїхала, але!!! Заїхати в парк не може, бо біля церкви (перед зоопарком) в'їзд загороджений стовпчиками, які мали б опускатися при потребі!!!! Ще втрачаємо 10-15 хв. Хлопець втрачає свідомість, виключається, піна з рота. Беремо за руки-ноги, біжимо до швидкої. Встигли, поклали в швидку, повезли», - йдеться у дописі.

Автор допису запитує, як діяти у подібних ситуаціях.

«Центральний парк, центральний пляж, море людей в парку, патрульних 0, швидкої в парку немає, в'їзд перекритий, як мають діяти відповідні служби?» – пише він.

За інформацією чоловіка, з постраждалим хлопцем наразі все добре.

«Тільки що заїхали з дружиною в обласну дитячу лікарню - з хлопцем все нормально вже, встигли», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: швидка, Луцьк, парк, виклик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 вересня – яке сьогодні свято: традиції і заборони
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 9 вересня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку через неопущений болард «швидка» не могла проїхати на виклик
Сьогодні, 08:54
Волинянин зняв з картки друга 1000 гривень та забрав їх собі
Сьогодні, 08:31
У розкладі руху приміських поїздів із станції «Ковель» – зміни
Сьогодні, 08:18
Схожі новини
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
25 серпень, 17:49
Показали, як облагороджують парк імені 900-річчя Луцька. ВІДЕО Показали, як облагороджують парк імені 900-річчя Луцька. ВІДЕО
09 серпень, 17:35
Любовні пристрасті: у луцькому парку чоловік відгамселив друга Любовні пристрасті: у луцькому парку чоловік відгамселив друга
03 серпень, 11:14
У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ВІДЕО У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ВІДЕО
29 липень, 16:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зіткнулись два автомобілі: загинула жінка
Сьогодні, 10:06
 0
Деталі смертельної аварії на Волині, у якій бус переїхав велосипедиста
Сьогодні, 09:59
 0
У Луцьку розшукують 52-річну жінку
Сьогодні, 09:46
 0
Рожищенський ветеринарний коледж має нового директора
Сьогодні, 09:38
 0
З'їли навіть яблука в дворі: у волинському місті обікрали будинок. ФОТО
Сьогодні, 09:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿