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З'їли навіть яблука в дворі: у волинському місті обікрали будинок. ФОТО

З'їли навіть яблука в дворі: у волинському місті обікрали будинок. ФОТО
У Нововолинську на вулиці Шухевича злодії обікрали будинок.

Інцидент трапився 7 вересня, – пише БУГ.

Злодії вкрали техніку – планшети, телефони старих моделей, шуруповерт, вагу та гроші в сумі 300 євро та 3000 гривень.

Власники будинку перебували за кордоном. Крадії зняли решітку в кімнаті. З будинку винесли навіть цигарки, а на подвір’ї з’їли яблука.

Не вкрали телевізори, один залишили на кухонному столі. За відсутності господарів, за будинком щодня наглядали знайомі.

На місце події викликали поліцію.

З'їли навіть яблука в дворі: у волинському місті обікрали будинок. ФОТО
З'їли навіть яблука в дворі: у волинському місті обікрали будинок. ФОТО
З'їли навіть яблука в дворі: у волинському місті обікрали будинок. ФОТО
З'їли навіть яблука в дворі: у волинському місті обікрали будинок. ФОТО

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Теги: крадіжка, Волинь, Нововолинськ
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