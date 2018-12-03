З'їли навіть яблука в дворі: у волинському місті обікрали будинок. ФОТО
Сьогодні, 09:34
У Нововолинську на вулиці Шухевича злодії обікрали будинок.
Інцидент трапився 7 вересня, – пише БУГ.
Злодії вкрали техніку – планшети, телефони старих моделей, шуруповерт, вагу та гроші в сумі 300 євро та 3000 гривень.
Власники будинку перебували за кордоном. Крадії зняли решітку в кімнаті. З будинку винесли навіть цигарки, а на подвір’ї з’їли яблука.
Не вкрали телевізори, один залишили на кухонному столі. За відсутності господарів, за будинком щодня наглядали знайомі.
На місце події викликали поліцію.
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Інцидент трапився 7 вересня, – пише БУГ.
Злодії вкрали техніку – планшети, телефони старих моделей, шуруповерт, вагу та гроші в сумі 300 євро та 3000 гривень.
Власники будинку перебували за кордоном. Крадії зняли решітку в кімнаті. З будинку винесли навіть цигарки, а на подвір’ї з’їли яблука.
Не вкрали телевізори, один залишили на кухонному столі. За відсутності господарів, за будинком щодня наглядали знайомі.
На місце події викликали поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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