Рожищенський ветеринарний коледж має нового директора





Про це повідомили у facebook-групі навчального закладу, - пише



Посаду зайняв Михайло Миколайович Казимир, кандидат сільськогосподарських наук. Виконувати обов'язки він почав з 30 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському коледжі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького призначили нового виконувача обов'язків директора.Про це повідомили у facebook-групі навчального закладу, - пише Район.Рожище Посаду зайняв, кандидат сільськогосподарських наук. Виконувати обов'язки він почав з 30 серпня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію