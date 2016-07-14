Рожищенський ветеринарний коледж має нового директора
Сьогодні, 09:38
У Рожищенському коледжі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького призначили нового виконувача обов'язків директора.
Про це повідомили у facebook-групі навчального закладу, - пише Район.Рожище.
Посаду зайняв Михайло Миколайович Казимир, кандидат сільськогосподарських наук. Виконувати обов'язки він почав з 30 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у facebook-групі навчального закладу, - пише Район.Рожище.
Посаду зайняв Михайло Миколайович Казимир, кандидат сільськогосподарських наук. Виконувати обов'язки він почав з 30 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку розшукують 52-річну жінку
Сьогодні, 09:46
Рожищенський ветеринарний коледж має нового директора
Сьогодні, 09:38
У волинському місті водій буса переїхав велосипедиста: чоловік помер у лікарні. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 09:14
Медіа