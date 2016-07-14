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Рожищенський ветеринарний коледж має нового директора

Рожищенський ветеринарний коледж має нового директора
У Рожищенському коледжі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького призначили нового виконувача обов'язків директора.

Про це повідомили у facebook-групі навчального закладу, - пише Район.Рожище.

Посаду зайняв Михайло Миколайович Казимир, кандидат сільськогосподарських наук. Виконувати обов'язки він почав з 30 серпня.

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Теги: Рожище, коледж, директор
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