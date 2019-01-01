У Луцьку розшукують 52-річну жінку
Сьогодні, 09:46
У Луцьку розшукують жінку, яка вийшла з дому ще 24 липня 2019 року і не повернулась.
Про це пише у Facebook Роман Будчик.
Чоловік розповів, що 52-річну жінку звати Паршина Олена Леонідівна.
"Паршина Олена Леонідівна 10.04.1967 р н.24 липня 2019 вийшла з дому і не повернулась.Прохання повідомити про місце знаходження даної особи рідних. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Тел.: 0991379948, 0954756508, 0666775699", - йдеться у дописі.
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Про це пише у Facebook Роман Будчик.
Чоловік розповів, що 52-річну жінку звати Паршина Олена Леонідівна.
"Паршина Олена Леонідівна 10.04.1967 р н.24 липня 2019 вийшла з дому і не повернулась.Прохання повідомити про місце знаходження даної особи рідних. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Тел.: 0991379948, 0954756508, 0666775699", - йдеться у дописі.
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