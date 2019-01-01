На Волині зіткнулись два автомобілі: загинула жінка





Про це повідомили у



Інцидент трапився у суботу, 7 вересня, близько 15 години.



46-річний житель Ковеля, керуючи автомобілем Fiat Doblo, зіткнувся з автомобілем Mazda.



Внаслідок ДТП 71-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці. Обох водіїв та двох пасажирів автомобіля Mazda госпіталізували.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Буцинь Старовижівського району сталась смертельна ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Інцидент трапився у суботу, 7 вересня, близько 15 години.46-річний житель Ковеля, керуючи автомобілем Fiat Doblo, зіткнувся з автомобілем Mazda.Внаслідок ДТП 71-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці. Обох водіїв та двох пасажирів автомобіля Mazda госпіталізували.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію