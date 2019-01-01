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На Волині зіткнулись два автомобілі: загинула жінка

На Волині зіткнулись два автомобілі: загинула жінка
Поблизу села Буцинь Старовижівського району сталась смертельна ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився у суботу, 7 вересня, близько 15 години.

46-річний житель Ковеля, керуючи автомобілем Fiat Doblo, зіткнувся з автомобілем Mazda.

Внаслідок ДТП 71-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці. Обох водіїв та двох пасажирів автомобіля Mazda госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Теги: аварія, Волинь, ДТП, смерть
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