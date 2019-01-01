На ковельському вокзалі відбулась фотосесія дизайнерської колекції одягу у стилі 1970-х

Оксани Зінчук.



Про це повідомили у



Дизайн одягу і антураж були виконані у стилі 1970-х років. Світлини робили на пероні та в залі очікування вокзалу, а також у приміському поїзді сполученням Ковель—Ізов та пасажирському — Ковель—Новоолексіївка.



Працівники фешн-індустрії вдячні за сприяння у проведенні вдалої фотосесії начальнику станції Ковель Русланові Александруку, начальнику пасажирського вагонного депо Ковель Олександрові Стречену, старшому майстру резерву провідників Валерію Радчуку та бригадиру електроцеху пасажирського депо Сергію Біруку.



«А залізничники вдячні гостям із Луцька за популяризацію залізничного транспорту», – йдеться у повідомленні пресслужбі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вокзалі станції Ковель відбулась фотосесія колекції одягу осінь-зима 2019-2020 луцької дизайнеркиПро це повідомили у пресслужбі Львівської УЗ.Дизайн одягу і антураж були виконані у стилі 1970-х років. Світлини робили на пероні та в залі очікування вокзалу, а також у приміському поїзді сполученням Ковель—Ізов та пасажирському — Ковель—Новоолексіївка.Працівники фешн-індустрії вдячні за сприяння у проведенні вдалої фотосесії начальнику станції Ковель, начальнику пасажирського вагонного депо Ковель, старшому майстру резерву провідниківта бригадиру електроцеху пасажирського депо«А залізничники вдячні гостям із Луцька за популяризацію залізничного транспорту», – йдеться у повідомленні пресслужбі.

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