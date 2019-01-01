вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На ковельському вокзалі відбулась фотосесія дизайнерської колекції одягу у стилі 1970-х

На ковельському вокзалі відбулась фотосесія дизайнерської колекції одягу у стилі 1970-х
На вокзалі станції Ковель відбулась фотосесія колекції одягу осінь-зима 2019-2020 луцької дизайнерки Оксани Зінчук.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської УЗ.

Дизайн одягу і антураж були виконані у стилі 1970-х років. Світлини робили на пероні та в залі очікування вокзалу, а також у приміському поїзді сполученням Ковель—Ізов та пасажирському — Ковель—Новоолексіївка.

Працівники фешн-індустрії вдячні за сприяння у проведенні вдалої фотосесії начальнику станції Ковель Русланові Александруку, начальнику пасажирського вагонного депо Ковель Олександрові Стречену, старшому майстру резерву провідників Валерію Радчуку та бригадиру електроцеху пасажирського депо Сергію Біруку.

«А залізничники вдячні гостям із Луцька за популяризацію залізничного транспорту», – йдеться у повідомленні пресслужбі.

На ковельському вокзалі відбулась фотосесія дизайнерської колекції одягу у стилі 1970-х
На ковельському вокзалі відбулась фотосесія дизайнерської колекції одягу у стилі 1970-х
На ковельському вокзалі відбулась фотосесія дизайнерської колекції одягу у стилі 1970-х
На ковельському вокзалі відбулась фотосесія дизайнерської колекції одягу у стилі 1970-х

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фотосесія, Волинь, Ковель, вокзал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі злодій обікрав будинок
Сьогодні, 10:43
На Волині гірник травмувався на шахті: чоловікові ампутували ногу
Сьогодні, 10:31
На ковельському вокзалі відбулась фотосесія дизайнерської колекції одягу у стилі 1970-х
Сьогодні, 10:17
На Волині зіткнулись два автомобілі: загинула жінка
Сьогодні, 10:06
Деталі смертельної аварії на Волині, у якій бус переїхав велосипедиста
Сьогодні, 09:59
Схожі новини
Волинські хірурги видалили величезний камінь з нирки пацієнта. ФОТО Волинські хірурги видалили величезний камінь з нирки пацієнта. ФОТО
06 вересень, 14:03
У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код» У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»
04 вересень, 16:52
У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії У ковельському пологовому відкрили оновлене відділення інтенсивої терапії
03 вересень, 17:02
«Дробимо як горішки»: ковельські лікарі видалили величезний камінь з нирки «Дробимо як горішки»: ковельські лікарі видалили величезний камінь з нирки
28 серпень, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на трасі «Рівне-Луцьк» паралізувала рух
Сьогодні, 11:33
 0
На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти
Сьогодні, 11:31
 0
«Будемо трястися від холоду»: синоптик попереджає про зниження температури
Сьогодні, 10:58
 0
У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:56
 0
У Володимирі злодій обікрав будинок
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿