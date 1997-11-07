На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти
Сьогодні, 11:31
Просять допомогти у пошуку 21-річного волинянина Капустинського Леоніда Григоровича, який зник на заробітках у Польщі.
Про це інтернет-виданню "Волинь24" повідомили рідні хлопця.
Дата народження волинянина 07.11.1997 року.
Хлопець прописаний у місті Луцьк, останній час проживав з рідними у Володимирі-Волинському.
5 квітня 2019 року він виїхав у місто Руда-Шльонська (Польща) на заробітки. Прибувши на роботу телефонував до рідних щодня аж до 5 травня, згодом зв'язок обірвався.
Інформацію про Капустинського Леоніда просять повідомляти сестрі зниклого - Надії (099) 620 57 27.
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Про це інтернет-виданню "Волинь24" повідомили рідні хлопця.
Дата народження волинянина 07.11.1997 року.
Хлопець прописаний у місті Луцьк, останній час проживав з рідними у Володимирі-Волинському.
5 квітня 2019 року він виїхав у місто Руда-Шльонська (Польща) на заробітки. Прибувши на роботу телефонував до рідних щодня аж до 5 травня, згодом зв'язок обірвався.
Інформацію про Капустинського Леоніда просять повідомляти сестрі зниклого - Надії (099) 620 57 27.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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