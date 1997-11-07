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На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти

На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти
Просять допомогти у пошуку 21-річного волинянина Капустинського Леоніда Григоровича, який зник на заробітках у Польщі.

Про це інтернет-виданню "Волинь24" повідомили рідні хлопця.

Дата народження волинянина 07.11.1997 року.

Хлопець прописаний у місті Луцьк, останній час проживав з рідними у Володимирі-Волинському.

5 квітня 2019 року він виїхав у місто Руда-Шльонська (Польща) на заробітки. Прибувши на роботу телефонував до рідних щодня аж до 5 травня, згодом зв'язок обірвався.

Інформацію про Капустинського Леоніда просять повідомляти сестрі зниклого - Надії (099) 620 57 27.


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Теги: розшук, волинянин, Польща
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