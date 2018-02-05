Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Сьогодні, 13:03
Луцький фотограф Ігор Диня опублікував вражаючі кадри із виступу київського театру вогню «КОТ» у Луцьку.
«Магія вогню», – підписав світлини Ігор на своїй сторінці у Facebook.
Артисти влаштували неймовірне фаєр-шоу під час «Ночі у Луцькому замку».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вночі у Луцькому замку ожив дух середньовіччя. ФОТОРЕПОРТАЖ.
«В ідеалі потрібен штатив, а так як його не було, то сідав на землю і впирав камеру в коліна. Витримка (час за який робився кадр) пів секунди, секунда. За цей час всі рухомі об'єкти, які світяться (в даному випадку вогонь) розмиваються в лінії і візерунки», – коментує кадри фотограф.
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«Магія вогню», – підписав світлини Ігор на своїй сторінці у Facebook.
Артисти влаштували неймовірне фаєр-шоу під час «Ночі у Луцькому замку».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вночі у Луцькому замку ожив дух середньовіччя. ФОТОРЕПОРТАЖ.
«В ідеалі потрібен штатив, а так як його не було, то сідав на землю і впирав камеру в коліна. Витримка (час за який робився кадр) пів секунди, секунда. За цей час всі рухомі об'єкти, які світяться (в даному випадку вогонь) розмиваються в лінії і візерунки», – коментує кадри фотограф.
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