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Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО

Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Луцький фотограф Ігор Диня опублікував вражаючі кадри із виступу київського театру вогню «КОТ» у Луцьку.

«Магія вогню», – підписав світлини Ігор на своїй сторінці у Facebook.

Артисти влаштували неймовірне фаєр-шоу під час «Ночі у Луцькому замку».

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«В ідеалі потрібен штатив, а так як його не було, то сідав на землю і впирав камеру в коліна. Витримка (час за який робився кадр) пів секунди, секунда. За цей час всі рухомі об'єкти, які світяться (в даному випадку вогонь) розмиваються в лінії і візерунки», – коментує кадри фотограф.

Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО



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Теги: Луцьк, замок Любарта, фаєршоу, Ігор Диня, фото, КОТ
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