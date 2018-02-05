Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО

Луцький фотографопублікував вражаючі кадри із виступу київського театру вогню «КОТ» у Луцьку.«Магія вогню», – підписав світлини Ігор на своїй сторінці у Facebook.Артисти влаштували неймовірне фаєр-шоу під час «Ночі у Луцькому замку».«В ідеалі потрібен штатив, а так як його не було, то сідав на землю і впирав камеру в коліна. Витримка (час за який робився кадр) пів секунди, секунда. За цей час всі рухомі об'єкти, які світяться (в даному випадку вогонь) розмиваються в лінії і візерунки», – коментує кадри фотограф.