У Володимирі злодій обікрав будинок





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт



Зокрема, 8 вересня у період з 20:30 до 23:30 год. зловмисник потрапив у житловий будинок потерпілого на вулиці Дверницького, де вчинив крадіжку.



Крадій потрапив у приміщення, пошкодивши пластикове вікно.



Зазначили що злодій вкрав гроші на загальну суму близько 10 тисяч доларів та золоті ювелірні вироби.



Особу злочинця встановлюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Дверницького зловмисник обікрав будинок.Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт «Княжий Град» Зокрема, 8 вересня у період з 20:30 до 23:30 год. зловмисник потрапив у житловий будинок потерпілого на вулиці Дверницького, де вчинив крадіжку.Крадій потрапив у приміщення, пошкодивши пластикове вікно.Зазначили що злодій вкрав гроші на загальну суму близько 10 тисяч доларів та золоті ювелірні вироби.Особу злочинця встановлюють правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію