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У Володимирі злодій обікрав будинок

У Володимирі злодій обікрав будинок
У Володимирі-Волинському на вулиці Дверницького зловмисник обікрав будинок.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт «Княжий Град».

Зокрема, 8 вересня у період з 20:30 до 23:30 год. зловмисник потрапив у житловий будинок потерпілого на вулиці Дверницького, де вчинив крадіжку.

Крадій потрапив у приміщення, пошкодивши пластикове вікно.

Зазначили що злодій вкрав гроші на загальну суму близько 10 тисяч доларів та золоті ювелірні вироби.

Особу злочинця встановлюють правоохоронці.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир
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