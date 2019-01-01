«Будемо трястися від холоду»: синоптик попереджає про зниження температури

Бабине літо в Україні ще потриває декілька днів, а вже найближчими вихідними, 14-15 вересня, відчутно похолодає.Про це на своїй сторінці у facebook написала"...Найближчими вихідними будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ. Тобто, очікується 14-15 вересня відчутне похолодання", - йдеться у дописі.Так, 10-го вересня величезна масштабна смуга високого атмосферного тиску зумовить суху малохмарну сонячну погоду. В Ураїні повсюди – бабине літо.Температура повітря впродовж дня – +24+29 градусів. Вітер в Україні південно-східний та східний – 3-8 м/с, на Заході та в Приазов`ї окремі пориви до 15 м/с."Ще раз нагадую, що молоде бабине літо триватиме невічно, вже найближчими вихідними погода зміниться, стане суттєво холодніше", - резюмує синоптик