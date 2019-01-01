вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Будемо трястися від холоду»: синоптик попереджає про зниження температури

«Будемо трястися від холоду»: синоптик попереджає про зниження температури
Бабине літо в Україні ще потриває декілька днів, а вже найближчими вихідними, 14-15 вересня, відчутно похолодає.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.

"...Найближчими вихідними будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ. Тобто, очікується 14-15 вересня відчутне похолодання", - йдеться у дописі.

Так, 10-го вересня величезна масштабна смуга високого атмосферного тиску зумовить суху малохмарну сонячну погоду. В Ураїні повсюди – бабине літо.

Температура повітря впродовж дня – +24+29 градусів. Вітер в Україні південно-східний та східний – 3-8 м/с, на Заході та в Приазов`ї окремі пориви до 15 м/с.

"Ще раз нагадую, що молоде бабине літо триватиме невічно, вже найближчими вихідними погода зміниться, стане суттєво холодніше", - резюмує синоптик

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: синоптики, прогноз, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на трасі «Рівне-Луцьк» паралізувала рух
Сьогодні, 11:33
На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти
Сьогодні, 11:31
«Будемо трястися від холоду»: синоптик попереджає про зниження температури
Сьогодні, 10:58
У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:56
У Володимирі злодій обікрав будинок
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
Синоптики розповіли, коли до України повернеться спекотна погода Синоптики розповіли, коли до України повернеться спекотна погода
05 вересень, 13:24
Припече до +35: синоптик пообіцяла спеку в Україні Припече до +35: синоптик пообіцяла спеку в Україні
12 серпень, 11:35
Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання
25 липень, 20:00
Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 16 липня Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 16 липня
15 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на трасі «Рівне-Луцьк» паралізувала рух
Сьогодні, 11:33
 0
На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти
Сьогодні, 11:31
 0
«Будемо трястися від холоду»: синоптик попереджає про зниження температури
Сьогодні, 10:58
 0
У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:56
 0
У Володимирі злодій обікрав будинок
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿