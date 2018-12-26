Аварія на трасі «Рівне-Луцьк» паралізувала рух





Про це розповіли у спецслужбі поліції, - пише видання



У ДТП потрапив мотоцикліст і автомобіль. Зазначається, що автівка збила мотоцикла. Двоє потерпілих.



На місці аварії працюють правоохоронці і медики.



"Траса Рівне-Луцьк перекрита повністю",- йдеться у повідомлені видання.

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