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Аварія на трасі «Рівне-Луцьк» паралізувала рух

Аварія на трасі «Рівне-Луцьк» паралізувала рух
Між Клеванем і Зорею у Рівненському районі сталась аварія.

Про це розповіли у спецслужбі поліції, - пише видання Радіо Трек.

У ДТП потрапив мотоцикліст і автомобіль. Зазначається, що автівка збила мотоцикла. Двоє потерпілих.

На місці аварії працюють правоохоронці і медики.

"Траса Рівне-Луцьк перекрита повністю",- йдеться у повідомлені видання.

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Теги: аварія, Луцьк, Рівне
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