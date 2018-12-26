Аварія на трасі «Рівне-Луцьк» паралізувала рух
Сьогодні, 11:33
Між Клеванем і Зорею у Рівненському районі сталась аварія.
Про це розповіли у спецслужбі поліції, - пише видання Радіо Трек.
У ДТП потрапив мотоцикліст і автомобіль. Зазначається, що автівка збила мотоцикла. Двоє потерпілих.
На місці аварії працюють правоохоронці і медики.
"Траса Рівне-Луцьк перекрита повністю",- йдеться у повідомлені видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіли у спецслужбі поліції, - пише видання Радіо Трек.
У ДТП потрапив мотоцикліст і автомобіль. Зазначається, що автівка збила мотоцикла. Двоє потерпілих.
На місці аварії працюють правоохоронці і медики.
"Траса Рівне-Луцьк перекрита повністю",- йдеться у повідомлені видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Аварія на трасі «Рівне-Луцьк» паралізувала рух
Сьогодні, 11:33
У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:56
У Володимирі злодій обікрав будинок
Сьогодні, 10:43
Медіа