Повідомили результати півмарафону у Луцьку. ФОТО

У Луцьку відбулись дві спортивні події за день – «ДМИТРУК ЛУЧЕСЬК ПІВМАРАФОН» та чемпіонат міста з бігу по шосе.Про це повідомили у пресслужбі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.Зазначають, що змагання проходили на трьох дистанціях:«Cпортсмен» - 6 км«Міцний горішок» - 9 км«Шлях воїна» - 21 кмЦього року участь у бігових змаганнях брало близько 800 спортсменів з різних куточків України.Найважчою з усіх дистанцій є «Шлях воїна». Переміг на даній дистанції спортсмен під номером 240із часом 1:10:49. Це вже третя перемога лучанина на даних змаганнях.На дистанції 9 кілометрів місця розподілились наступним чином:1 -(32:39)2 -з Оржева (32:55);3 -(33:46);На дистанції 6 км тріумфував спортсмен зі Львоваз часом 20:20.Також традиційно провели дитячі забіги, після яких кожен маленький учасник отримав свою медаль.