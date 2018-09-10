Повідомили результати півмарафону у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:40
У Луцьку відбулись дві спортивні події за день – «ДМИТРУК ЛУЧЕСЬК ПІВМАРАФОН» та чемпіонат міста з бігу по шосе.
Про це повідомили у пресслужбі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Зазначають, що змагання проходили на трьох дистанціях:
«Cпортсмен» - 6 км
«Міцний горішок» - 9 км
«Шлях воїна» - 21 км
Цього року участь у бігових змаганнях брало близько 800 спортсменів з різних куточків України.
Найважчою з усіх дистанцій є «Шлях воїна». Переміг на даній дистанції спортсмен під номером 240 Сергій Оксенюк із часом 1:10:49. Це вже третя перемога лучанина на даних змаганнях.
На дистанції 9 кілометрів місця розподілились наступним чином:
1 - Віталій Петришин (32:39)
2 - Василь Кондарчук з Оржева (32:55);
3 - Віктор Юшак (33:46);
На дистанції 6 км тріумфував спортсмен зі Львова Володимир Швець з часом 20:20.
Також традиційно провели дитячі забіги, після яких кожен маленький учасник отримав свою медаль.
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Про це повідомили у пресслужбі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Зазначають, що змагання проходили на трьох дистанціях:
«Cпортсмен» - 6 км
«Міцний горішок» - 9 км
«Шлях воїна» - 21 км
Цього року участь у бігових змаганнях брало близько 800 спортсменів з різних куточків України.
Найважчою з усіх дистанцій є «Шлях воїна». Переміг на даній дистанції спортсмен під номером 240 Сергій Оксенюк із часом 1:10:49. Це вже третя перемога лучанина на даних змаганнях.
На дистанції 9 кілометрів місця розподілились наступним чином:
1 - Віталій Петришин (32:39)
2 - Василь Кондарчук з Оржева (32:55);
3 - Віктор Юшак (33:46);
На дистанції 6 км тріумфував спортсмен зі Львова Володимир Швець з часом 20:20.
Також традиційно провели дитячі забіги, після яких кожен маленький учасник отримав свою медаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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