вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили результати півмарафону у Луцьку. ФОТО

Повідомили результати півмарафону у Луцьку. ФОТО
У Луцьку відбулись дві спортивні події за день – «ДМИТРУК ЛУЧЕСЬК ПІВМАРАФОН» та чемпіонат міста з бігу по шосе.

Про це повідомили у пресслужбі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.

Зазначають, що змагання проходили на трьох дистанціях:

«Cпортсмен» - 6 км
«Міцний горішок» - 9 км
«Шлях воїна» - 21 км

Цього року участь у бігових змаганнях брало близько 800 спортсменів з різних куточків України.

Найважчою з усіх дистанцій є «Шлях воїна». Переміг на даній дистанції спортсмен під номером 240 Сергій Оксенюк із часом 1:10:49. Це вже третя перемога лучанина на даних змаганнях.

На дистанції 9 кілометрів місця розподілились наступним чином:

1 - Віталій Петришин (32:39)
2 - Василь Кондарчук з Оржева (32:55);
3 - Віктор Юшак (33:46);

На дистанції 6 км тріумфував спортсмен зі Львова Володимир Швець з часом 20:20.

Також традиційно провели дитячі забіги, після яких кожен маленький учасник отримав свою медаль.

Повідомили результати півмарафону у Луцьку. ФОТО
Повідомили результати півмарафону у Луцьку. ФОТО
Повідомили результати півмарафону у Луцьку. ФОТО
Повідомили результати півмарафону у Луцьку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: забіг, Луцьк, півмарафон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Гра була нічийною», – головний тренер ФК «Волинь» про матч із «Інгульцем»
Сьогодні, 11:53
У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО
Сьогодні, 11:48
Повідомили результати півмарафону у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Аварія на трасі «Рівне-Луцьк» паралізувала рух
Сьогодні, 11:33
На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Море позитиву, блискучі результати та командна підтримка: «КроШу» взяв участь у «Luchesk Half Marathon». ФОТО* Море позитиву, блискучі результати та командна підтримка: «КроШу» взяв участь у «Luchesk Half Marathon». ФОТО*
10 вересень, 2018, 08:35
У Луцьку відбудеться пробіг на честь українських воїнів-захисників У Луцьку відбудеться пробіг на честь українських воїнів-захисників
05 серпень, 22:33
Завтра у Луцьку перекриють центральні вулиці Завтра у Луцьку перекриють центральні вулиці
05 травень, 17:45
У Луцьку сьогодні перекриють проспект Соборності У Луцьку сьогодні перекриють проспект Соборності
16 грудень, 2018, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вогонь у лініях і візерунках із «Ночі у Луцькому замку». ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
У Луцьку на перехресті зіткнулись авто газової служби та легковик. ФОТО
Сьогодні, 12:49
 0
В інкасаторів з Волині стріляли невідомі на Житомирщині: оголосили план перехоплення. ФОТО
Сьогодні, 12:45
 0
У Луцьку боржникам за воду почали нараховувати пеню
Сьогодні, 12:31
 0
Подробиці аварії на трасі «Луцьк-Рівне». ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿