На Волині ще 15 релігійних громад офіційно перейдуть до ПЦУ





Про це йдеться в розпорядженні тимчасово виконуючого обов'язки голови Волинської ОДА, повідомляє



Відповідно до статей 8 і 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Закон), розглянувши заяву уповноважених представників релігійної громади та у зв’язку зі зміною підлеглості, зареєструють статут у новій редакції такої релігійної громади:



1) «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату», село Блаженик Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Блаженик Волинської області»;



2) «Релігійна громада Великомученика і Цілителя Пантелеймона Української православної церкви Київського патріархату» село Відути Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика і Цілителя Пантелеймона Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Відути Волинської області»;



3) «Преображення Господнє релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Городилець Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преображення Господнього Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Городилець Волинської області»;



4) «Релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату у селі Дольськ» Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Дольськ Турійського району Волинської області»;



5) «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату» село Клевецьк Турійського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Клевецьк Волинської області»;



6) «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Ловища Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ловища Волинської області»;



7) «Релігійна громада Святої Пророчиці Анни Української православної церкви Київського патріархату» селище Луків Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святої Пророчиці Анни Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Луків Волинської області»;



8) «Релігійна громада Покрови Божої Матері Української православної церкви – Київський патріархат» село Маковичі Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Божої Матері Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Маковичі Волинської області»;



9) «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Миляновичі Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Миляновичі Волинської області»;



10) «Релігійна громада Української православної церкви Різдва Пресвятої Богородиці Київський патріархат» село Новосілки Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Новосілки Турійського району Волинської області»;



11) «Релігійна громада Свято-Преображенська Української православної церкви Київського патріархату», село Осьмиговичі Турійський район у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Преображенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Осьмиговичі Волинської області»;



12) «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Растів Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Растів Волинської області»;



13) «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Ружин Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ружин Волинської області»;



14) «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату» село Торговище Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Торговище Волинської області»;



15) «Свято-Троїцька громада Української православної церкви Київського патріархату селищі Турійськ» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Турійськ Волинської області».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятнадцять релігійних громад Турійського району офіційно перейдуть з УПЦ КП до ПЦУ.Про це йдеться в розпорядженні тимчасово виконуючого обов'язки голови Волинської ОДА, повідомляє Район. Турійськ Відповідно до статей 8 і 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Закон), розглянувши заяву уповноважених представників релігійної громади та у зв’язку зі зміною підлеглості, зареєструють статут у новій редакції такої релігійної громади:1) «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату», село Блаженик Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Блаженик Волинської області»;2) «Релігійна громада Великомученика і Цілителя Пантелеймона Української православної церкви Київського патріархату» село Відути Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика і Цілителя Пантелеймона Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Відути Волинської області»;3) «Преображення Господнє релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Городилець Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преображення Господнього Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Городилець Волинської області»;4) «Релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату у селі Дольськ» Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Дольськ Турійського району Волинської області»;5) «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату» село Клевецьк Турійського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Клевецьк Волинської області»;6) «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Ловища Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ловища Волинської області»;7) «Релігійна громада Святої Пророчиці Анни Української православної церкви Київського патріархату» селище Луків Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святої Пророчиці Анни Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Луків Волинської області»;8) «Релігійна громада Покрови Божої Матері Української православної церкви – Київський патріархат» село Маковичі Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Божої Матері Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Маковичі Волинської області»;9) «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Миляновичі Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Миляновичі Волинської області»;10) «Релігійна громада Української православної церкви Різдва Пресвятої Богородиці Київський патріархат» село Новосілки Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Новосілки Турійського району Волинської області»;11) «Релігійна громада Свято-Преображенська Української православної церкви Київського патріархату», село Осьмиговичі Турійський район у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Преображенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Осьмиговичі Волинської області»;12) «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Растів Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Растів Волинської області»;13) «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Ружин Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ружин Волинської області»;14) «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату» село Торговище Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Торговище Волинської області»;15) «Свято-Троїцька громада Української православної церкви Київського патріархату селищі Турійськ» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Турійськ Волинської області».

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