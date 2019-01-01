На Волині ще 15 релігійних громад офіційно перейдуть до ПЦУ
Сьогодні, 11:59
П'ятнадцять релігійних громад Турійського району офіційно перейдуть з УПЦ КП до ПЦУ.
Про це йдеться в розпорядженні тимчасово виконуючого обов'язки голови Волинської ОДА, повідомляє Район. Турійськ.
Відповідно до статей 8 і 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Закон), розглянувши заяву уповноважених представників релігійної громади та у зв’язку зі зміною підлеглості, зареєструють статут у новій редакції такої релігійної громади:
1) «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату», село Блаженик Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Блаженик Волинської області»;
2) «Релігійна громада Великомученика і Цілителя Пантелеймона Української православної церкви Київського патріархату» село Відути Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика і Цілителя Пантелеймона Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Відути Волинської області»;
3) «Преображення Господнє релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Городилець Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преображення Господнього Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Городилець Волинської області»;
4) «Релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату у селі Дольськ» Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Дольськ Турійського району Волинської області»;
5) «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату» село Клевецьк Турійського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Клевецьк Волинської області»;
6) «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Ловища Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ловища Волинської області»;
7) «Релігійна громада Святої Пророчиці Анни Української православної церкви Київського патріархату» селище Луків Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святої Пророчиці Анни Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Луків Волинської області»;
8) «Релігійна громада Покрови Божої Матері Української православної церкви – Київський патріархат» село Маковичі Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Божої Матері Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Маковичі Волинської області»;
9) «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Миляновичі Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Миляновичі Волинської області»;
10) «Релігійна громада Української православної церкви Різдва Пресвятої Богородиці Київський патріархат» село Новосілки Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Новосілки Турійського району Волинської області»;
11) «Релігійна громада Свято-Преображенська Української православної церкви Київського патріархату», село Осьмиговичі Турійський район у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Преображенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Осьмиговичі Волинської області»;
12) «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Растів Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Растів Волинської області»;
13) «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Ружин Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ружин Волинської області»;
14) «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату» село Торговище Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Торговище Волинської області»;
15) «Свято-Троїцька громада Української православної церкви Київського патріархату селищі Турійськ» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Турійськ Волинської області».
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Про це йдеться в розпорядженні тимчасово виконуючого обов'язки голови Волинської ОДА, повідомляє Район. Турійськ.
Відповідно до статей 8 і 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Закон), розглянувши заяву уповноважених представників релігійної громади та у зв’язку зі зміною підлеглості, зареєструють статут у новій редакції такої релігійної громади:
1) «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату», село Блаженик Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Блаженик Волинської області»;
2) «Релігійна громада Великомученика і Цілителя Пантелеймона Української православної церкви Київського патріархату» село Відути Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика і Цілителя Пантелеймона Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Відути Волинської області»;
3) «Преображення Господнє релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Городилець Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преображення Господнього Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Городилець Волинської області»;
4) «Релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату у селі Дольськ» Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Дольськ Турійського району Волинської області»;
5) «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату» село Клевецьк Турійського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Клевецьк Волинської області»;
6) «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Ловища Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ловища Волинської області»;
7) «Релігійна громада Святої Пророчиці Анни Української православної церкви Київського патріархату» селище Луків Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святої Пророчиці Анни Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Луків Волинської області»;
8) «Релігійна громада Покрови Божої Матері Української православної церкви – Київський патріархат» село Маковичі Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Божої Матері Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Маковичі Волинської області»;
9) «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» село Миляновичі Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Миляновичі Волинської області»;
10) «Релігійна громада Української православної церкви Різдва Пресвятої Богородиці Київський патріархат» село Новосілки Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Новосілки Турійського району Волинської області»;
11) «Релігійна громада Свято-Преображенська Української православної церкви Київського патріархату», село Осьмиговичі Турійський район у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Преображенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Осьмиговичі Волинської області»;
12) «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Растів Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Растів Волинської області»;
13) «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Ружин Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ружин Волинської області»;
14) «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату» село Торговище Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Торговище Волинської області»;
15) «Свято-Троїцька громада Української православної церкви Київського патріархату селищі Турійськ» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Турійськ Волинської області».
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