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У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО
У Луцьку – ДТП за участю трьох автомобілів: мікроавтобуса, легковика та сміттєвоза.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця пригоди.

Аварія трапилась сьогодні, 9 вересня, близько 10:00 години за участю Citroen Berlingo, Citroen Jumper та автомобіля «Луцькспецкомунтранс» неподалік готельно-ресторанного комплексу «Срібні лелеки».

Зі слів очевидців, коли автомобіль комунальної служби «Луцькспецкомунтранс» забирав сміттєві баки на проїжджій частині, микроавтобус Citroen Jumper здійснював його об’їзд. У той час Citroen berlingo здійснював роз’їзд, рухаючись у зустрічному напрямку.

Зіткнення трапилось у результаті того, що водій мікроавтобуса не розрахував можливості безпечного обгону та не дотримався безпечного інтервалу.

На місці працюють працівники поліції.
У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО



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Теги: подвійна аварія, Луцьк
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