«Гра була нічийною», – головний тренер ФК «Волинь» про матч із «Інгульцем»

зіграла внічию з петровським «Інгульцем» – 0:0.



Після гри головний тренер «хрестоносців» Андрій Тлумак дав пресконференцію, – повідомили у



«Гра була нічийною – декілька моментів мали ми і у вашої команди було декілька моментів. Якщо брати стратегічно – з «Інгульцем» на виїзді зіграли унічию, це є очко і, мабуть, це є плюс, тому що ми додаємо. Приємно було грати з вашою командою, яка, найголовніше, саме грає футбол, а не заважає це робити, і дає грати футбол. Можу сказати, що ми отримали задоволення від сьогоднішньої гри і, мабуть, вболівальники так само, хіба що окрім забитих м’ячів», – сказав Андрій Тлумак.



Також головний тренер лучан подякував президенту «Інгульця» за те, що він утримує команду та вкладає кошти у футбол.



«В кожному матчі ми розраховуємо взяти максимум очок, але ви самі бачите, яка сьогодні цікава Перша ліга і як важко ті очки набираються. Як би ми не хотіли, що б не казали, але на сьогоднішній день Перша ліга підрівнялася і всі команди стали більш-менш рівними. З жодною командою легко не грається, і якщо десь буде якесь недоналаштування – однозначно, що буде важко взяти три очки. Я дуже задоволений кожним гравцем своєї команди», – резюмував Андрій Тлумак.

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