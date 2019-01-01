Під Луцьком – аварія: є постраждалі. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 9 вересня, близько 11:35.



Про це повідомляє кореспондент



Як прокоментували медики, що працюють на місці аварії, внаслідок ДТП є двоє постраждалих.



Так, зі слів медиків, унаслідок ДТП одного чоловіка забрали каретою швидкої допомоги до медичного закладу – у нього піднявся тиск до критичної позначки.



Іншому учаснику ДТП надавали допомогу безпосередньо на місці зіткнення у кареті швидкої допомоги. Його стан оцінюють як неважкий.



Станом на 11:40 на місце аварії прибули працівники поліції.



Зі слів очевидців, зіткнення трапилось, ймовірно, через недотримання водієм Renault ПДР, оскільки, згідно із правилами дорожнього руху, останній повинен був надати перевагу в русі транспортному засобу, який рухався головною дорогою.



Обставини ДТП з'ясовують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці неподалік від ресторану "Чевермето" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Volkswagen Tab та легковика Renault Clio.Аварія трапилася сьогодні, 9 вересня, близько 11:35.Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.Як прокоментували медики, що працюють на місці аварії, внаслідок ДТП є двоє постраждалих.Так, зі слів медиків, унаслідок ДТП одного чоловіка забрали каретою швидкої допомоги до медичного закладу – у нього піднявся тиск до критичної позначки.Іншому учаснику ДТП надавали допомогу безпосередньо на місці зіткнення у кареті швидкої допомоги. Його стан оцінюють як неважкий.Станом на 11:40 на місце аварії прибули працівники поліції.Зі слів очевидців, зіткнення трапилось, ймовірно, через недотримання водієм Renault ПДР, оскільки, згідно із правилами дорожнього руху, останній повинен був надати перевагу в русі транспортному засобу, який рухався головною дорогою.Обставини ДТП з'ясовують.

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