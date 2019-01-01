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Під Луцьком – аварія: є постраждалі. ФОТО

Під Луцьком – аварія: є постраждалі. ФОТО
У селі Рованці неподалік від ресторану "Чевермето" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Volkswagen Tab та легковика Renault Clio.

Аварія трапилася сьогодні, 9 вересня, близько 11:35.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства Волинські Новини з місця події.

Як прокоментували медики, що працюють на місці аварії, внаслідок ДТП є двоє постраждалих.

Так, зі слів медиків, унаслідок ДТП одного чоловіка забрали каретою швидкої допомоги до медичного закладу – у нього піднявся тиск до критичної позначки.

Іншому учаснику ДТП надавали допомогу безпосередньо на місці зіткнення у кареті швидкої допомоги. Його стан оцінюють як неважкий.

Станом на 11:40 на місце аварії прибули працівники поліції.

Зі слів очевидців, зіткнення трапилось, ймовірно, через недотримання водієм Renault ПДР, оскільки, згідно із правилами дорожнього руху, останній повинен був надати перевагу в русі транспортному засобу, який рухався головною дорогою.

Обставини ДТП з'ясовують.

Під Луцьком – аварія: є постраждалі. ФОТО
Під Луцьком – аварія: є постраждалі. ФОТО
Під Луцьком – аварія: є постраждалі. ФОТО
Під Луцьком – аварія: є постраждалі. ФОТО
Під Луцьком – аварія: є постраждалі. ФОТО
Під Луцьком – аварія: є постраждалі. ФОТО

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Теги: аварія, поблизу Луцька, 2 постраждалих
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