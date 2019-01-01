У Луцьку на перехресті зіткнулись авто газової служби та легковик. ФОТО





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Дорожньо-транспортний інцидент трапився 9 вересня, близько 11:30.



Так, автомобіль Volkswagen Golf рухався головною дорогою у напрямку села Рованці.



Натомість автомобіль газової служби рухався у протилежному напрямку, здійснюючи маневр з'їзду з головної дороги на вулицю Глушець.



Зіткнення відбулося у результаті недотримання ПДР водієм автомобіля газової служби, який не пропустив транспортний засіб, що рухався головною дорогою.



У результаті зіткнення легковик отримав незначні механічні пошкодження.



На щастя, постраждалих у ДТП немає.



На місці працюють працівники поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталась ДТП за участю автомобіля газовиків та Volkswagen Golf.Про це пишуть Волинські Новини Дорожньо-транспортний інцидент трапився 9 вересня, близько 11:30.Так, автомобіль Volkswagen Golf рухався головною дорогою у напрямку села Рованці.Натомість автомобіль газової служби рухався у протилежному напрямку, здійснюючи маневр з'їзду з головної дороги на вулицю Глушець.Зіткнення відбулося у результаті недотримання ПДР водієм автомобіля газової служби, який не пропустив транспортний засіб, що рухався головною дорогою.У результаті зіткнення легковик отримав незначні механічні пошкодження.На щастя, постраждалих у ДТП немає.На місці працюють працівники поліції.

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