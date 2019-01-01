У Луцьку на перехресті зіткнулись авто газової служби та легковик. ФОТО
Сьогодні, 12:49
У Луцьку сталась ДТП за участю автомобіля газовиків та Volkswagen Golf.
Про це пишуть Волинські Новини.
Дорожньо-транспортний інцидент трапився 9 вересня, близько 11:30.
Так, автомобіль Volkswagen Golf рухався головною дорогою у напрямку села Рованці.
Натомість автомобіль газової служби рухався у протилежному напрямку, здійснюючи маневр з'їзду з головної дороги на вулицю Глушець.
Зіткнення відбулося у результаті недотримання ПДР водієм автомобіля газової служби, який не пропустив транспортний засіб, що рухався головною дорогою.
У результаті зіткнення легковик отримав незначні механічні пошкодження.
На щастя, постраждалих у ДТП немає.
На місці працюють працівники поліції.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Дорожньо-транспортний інцидент трапився 9 вересня, близько 11:30.
Так, автомобіль Volkswagen Golf рухався головною дорогою у напрямку села Рованці.
Натомість автомобіль газової служби рухався у протилежному напрямку, здійснюючи маневр з'їзду з головної дороги на вулицю Глушець.
Зіткнення відбулося у результаті недотримання ПДР водієм автомобіля газової служби, який не пропустив транспортний засіб, що рухався головною дорогою.
У результаті зіткнення легковик отримав незначні механічні пошкодження.
На щастя, постраждалих у ДТП немає.
На місці працюють працівники поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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