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У Луцьку на перехресті зіткнулись авто газової служби та легковик. ФОТО

У Луцьку на перехресті зіткнулись авто газової служби та легковик. ФОТО
У Луцьку сталась ДТП за участю автомобіля газовиків та Volkswagen Golf.

Про це пишуть Волинські Новини.

Дорожньо-транспортний інцидент трапився 9 вересня, близько 11:30.

Так, автомобіль Volkswagen Golf рухався головною дорогою у напрямку села Рованці.

Натомість автомобіль газової служби рухався у протилежному напрямку, здійснюючи маневр з'їзду з головної дороги на вулицю Глушець.

Зіткнення відбулося у результаті недотримання ПДР водієм автомобіля газової служби, який не пропустив транспортний засіб, що рухався головною дорогою.

У результаті зіткнення легковик отримав незначні механічні пошкодження.

На щастя, постраждалих у ДТП немає.

На місці працюють працівники поліції.

У Луцьку на перехресті зіткнулись авто газової служби та легковик. ФОТО
У Луцьку на перехресті зіткнулись авто газової служби та легковик. ФОТО
У Луцьку на перехресті зіткнулись авто газової служби та легковик. ФОТО
У Луцьку на перехресті зіткнулись авто газової служби та легковик. ФОТО
У Луцьку на перехресті зіткнулись авто газової служби та легковик. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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