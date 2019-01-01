В інкасаторів з Волині стріляли невідомі на Житомирщині: оголосили план перехоплення. ФОТО





Так, сьогодні, 9 вересня, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про озброєний напад невідомих на поліцейських охорони на одній з вулиць обласного центру, - повідомляє



Попередньо встановили, що під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля на одного з поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області вчинили напад невідомі із застосуванням вогнепальної зброї.



Правоохоронець встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля. Одразу ж потому інший поліцейський заблокував машину із середини.



Унаслідок стрілянини волинянин отримав поранення у ногу. Наразі його доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.



Нападники з місця події зникли на автомобілі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі група невідомих осіб стріляла в інкасаторів з Волинської області. За повідомленням про подію відразу підняли після тривоги відповідні підрозділи поліції області, а на території регіону ввели оперативний план «Сирена».Так, сьогодні, 9 вересня, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про озброєний напад невідомих на поліцейських охорони на одній з вулиць обласного центру, - повідомляє ГУНП у Житомирській області Попередньо встановили, що під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля на одного з поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області вчинили напад невідомі із застосуванням вогнепальної зброї.Правоохоронець встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля. Одразу ж потому інший поліцейський заблокував машину із середини.Унаслідок стрілянини волинянин отримав поранення у ногу. Наразі його доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.Нападники з місця події зникли на автомобілі.

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