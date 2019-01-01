Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Школа, ФАП, Магазин с. Охнівка, вул.: Зелена, Лугова, Вишнева, Жовтнева
2. 09:00 - 17:00
Кафе «Вулик», «1000» м. Володимир - Волинський., вул.: Луцька 117-205.
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 447
м.Горохів 09:00-17:00 Церква Різдва Христового
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-ГРП
ФОП Данилюк П.С.-Торговий кіоск
ФОП Янюк І.В.-Стоматологічний кабінет
м. Горохів:
вул. Котляревського,
вул. Сущева,
вул. Княгині Ольги,
вул. Рощини
вул.Паркова
Іваничівський район
1 ПЛ-04 кв від КТП-212
9:30 -16:30
c.Тишковичі провулок 5,
2 ПЛ-04кв від КТП-141 10:00 – 17:00.
с.Волиця(Колона) вул.Миру
3 КТП-133 10:00- 17:00. с.Бортнів вул.Інтернаціональна,Нова, школа,ФАП, ФОП Костюк(магазин) з
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ "Зоря"
с. Велицьк
2. 9:00-17:00
СТзОВ "Зоря"
ФОП Польчук А.Ф.
с. Кухарі
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Військова Частина, Волиньєвробізнес.
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
С/р с. Радомишель (водобашня, садок, школа), ПрАТ"Київстар" (вишка), ФОП Гупало Л.В. с. Радомишель вул. Центральна
2. КТП-44 09:00 – 17:00 с. Сарнівка, вул. Гагаріна
3. ПЛ-10 Л-20-05 від ЗТП-428 9:30 – 17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група"
ТзОВ "Будсервіс"
ФОП Жигаревич Богдан Олегович
Інвест Сервіс Лімітет
ФОП Драла Оксана Петрівна
Підп-во "Олдем"
АТС, відділення зв’язку, ВУЖКГ с.Липини , школа,
ФОП Верескунова Іванна Олександрівна
ФОП Юзва Володимир Архипович
ФОП Вакуліч, ФОП Мурза, ФОП Курбанова
ТзОВ "Аніс"-ЛТД, ОК "Оселя на Центральній"
ФОП Гнездецький , ФОП Михальчук,
ФОП Даниленко Олена Олексіївна,
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Волинець
ДП"Центр сертифікації та експертизи насіння і сад. матер." Липини, вул. Ветеранів, Шевченка, Колгоспна, Шкільна, Нова, 1 травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Школа.
с. Масловець
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
Укрпошта, магазини, млин, Амбулаторія, водонапіна башня, пожежне ДЕПО, Велико Глушанська сільська рада, Укртелеком, с. В. Глуша, вул. Незалежності, вул. Дружби, вул. Шевченка, вул. Л. Українки, вул. Садова, вул. Лугова, вул. Молодіжна, вул. Янівка.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Тиха
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
1 ПЛ-10 Л-48-01 доЛР-6 10:00-17:00 Дит.садок.Школа.КЗС с. Секунь
2 ПЛ-10 Л27-06-
ЗТП-164-ліцей.
ЗТП-179-дит. садок.
ЗТП-241.КТП-108-заправка.
КТП-172.184.275.
10:00-17:00 Ліцей, ДНЗ, АЗС смт. Ст Вижва
с. Поліське
Турійський район
1. 14:00-17:00 ФОП Чамбула А.М. – готель, будинок дитячої творчості, прокуратура - адмінприміщення, Суд – адмінприміщення, друкарня, редакція, ФОП Добиш, Шкадюк,Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич,Омелюх, Назарчук, Шамхалова, Панасюк, Антонюк, Кот, Індзінський, Охремлюк, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум, - торг.повільйон, с.м.т.Турійськ вул.Луцька, У.Сяркевич, Щорса, Шкільна, м.Центральний
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-123 Л-1 10:00-14:00 ФАП, с.Охітники
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-294 Л-2 10:00-16:00 с.Туличів вул.Літинська
4 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-247 Л-2 11:00-14:00 с.м.т.Луків вул.О.Пчілки, У.Самчука
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Школа, ФАП, Магазин с. Охнівка, вул.: Зелена, Лугова, Вишнева, Жовтнева
2. 09:00 - 17:00
Кафе «Вулик», «1000» м. Володимир - Волинський., вул.: Луцька 117-205.
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 447
м.Горохів 09:00-17:00 Церква Різдва Христового
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-ГРП
ФОП Данилюк П.С.-Торговий кіоск
ФОП Янюк І.В.-Стоматологічний кабінет
м. Горохів:
вул. Котляревського,
вул. Сущева,
вул. Княгині Ольги,
вул. Рощини
вул.Паркова
Іваничівський район
1 ПЛ-04 кв від КТП-212
9:30 -16:30
c.Тишковичі провулок 5,
2 ПЛ-04кв від КТП-141 10:00 – 17:00.
с.Волиця(Колона) вул.Миру
3 КТП-133 10:00- 17:00. с.Бортнів вул.Інтернаціональна,Нова, школа,ФАП, ФОП Костюк(магазин) з
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ "Зоря"
с. Велицьк
2. 9:00-17:00
СТзОВ "Зоря"
ФОП Польчук А.Ф.
с. Кухарі
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Військова Частина, Волиньєвробізнес.
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
С/р с. Радомишель (водобашня, садок, школа), ПрАТ"Київстар" (вишка), ФОП Гупало Л.В. с. Радомишель вул. Центральна
2. КТП-44 09:00 – 17:00 с. Сарнівка, вул. Гагаріна
3. ПЛ-10 Л-20-05 від ЗТП-428 9:30 – 17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група"
ТзОВ "Будсервіс"
ФОП Жигаревич Богдан Олегович
Інвест Сервіс Лімітет
ФОП Драла Оксана Петрівна
Підп-во "Олдем"
АТС, відділення зв’язку, ВУЖКГ с.Липини , школа,
ФОП Верескунова Іванна Олександрівна
ФОП Юзва Володимир Архипович
ФОП Вакуліч, ФОП Мурза, ФОП Курбанова
ТзОВ "Аніс"-ЛТД, ОК "Оселя на Центральній"
ФОП Гнездецький , ФОП Михальчук,
ФОП Даниленко Олена Олексіївна,
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Волинець
ДП"Центр сертифікації та експертизи насіння і сад. матер." Липини, вул. Ветеранів, Шевченка, Колгоспна, Шкільна, Нова, 1 травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Школа.
с. Масловець
Любешівський район
1. 10:00 – 17:00
Укрпошта, магазини, млин, Амбулаторія, водонапіна башня, пожежне ДЕПО, Велико Глушанська сільська рада, Укртелеком, с. В. Глуша, вул. Незалежності, вул. Дружби, вул. Шевченка, вул. Л. Українки, вул. Садова, вул. Лугова, вул. Молодіжна, вул. Янівка.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Тиха
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
1 ПЛ-10 Л-48-01 доЛР-6 10:00-17:00 Дит.садок.Школа.КЗС с. Секунь
2 ПЛ-10 Л27-06-
ЗТП-164-ліцей.
ЗТП-179-дит. садок.
ЗТП-241.КТП-108-заправка.
КТП-172.184.275.
10:00-17:00 Ліцей, ДНЗ, АЗС смт. Ст Вижва
с. Поліське
Турійський район
1. 14:00-17:00 ФОП Чамбула А.М. – готель, будинок дитячої творчості, прокуратура - адмінприміщення, Суд – адмінприміщення, друкарня, редакція, ФОП Добиш, Шкадюк,Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич,Омелюх, Назарчук, Шамхалова, Панасюк, Антонюк, Кот, Індзінський, Охремлюк, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум, - торг.повільйон, с.м.т.Турійськ вул.Луцька, У.Сяркевич, Щорса, Шкільна, м.Центральний
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-123 Л-1 10:00-14:00 ФАП, с.Охітники
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-294 Л-2 10:00-16:00 с.Туличів вул.Літинська
4 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-247 Л-2 11:00-14:00 с.м.т.Луків вул.О.Пчілки, У.Самчука
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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