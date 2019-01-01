Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00Школа, ФАП, Магазин с. Охнівка, вул.: Зелена, Лугова, Вишнева, Жовтнева2. 09:00 - 17:00Кафе «Вулик», «1000» м. Володимир - Волинський., вул.: Луцька 117-205.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 447м.Горохів 09:00-17:00 Церква Різдва ХристовогоПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-ГРПФОП Данилюк П.С.-Торговий кіоскФОП Янюк І.В.-Стоматологічний кабінетм. Горохів:вул. Котляревського,вул. Сущева,вул. Княгині Ольги,вул. Рощинивул.Паркова1 ПЛ-04 кв від КТП-2129:30 -16:30c.Тишковичі провулок 5,2 ПЛ-04кв від КТП-141 10:00 – 17:00.с.Волиця(Колона) вул.Миру3 КТП-133 10:00- 17:00. с.Бортнів вул.Інтернаціональна,Нова, школа,ФАП, ФОП Костюк(магазин) зВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-271. 9:00-17:00СТзОВ "Зоря"с. Велицьк2. 9:00-17:00СТзОВ "Зоря"ФОП Польчук А.Ф.с. КухаріВимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-17:00Військова Частина, Волиньєвробізнес.1. 09:00 – 17:00С/р с. Радомишель (водобашня, садок, школа), ПрАТ"Київстар" (вишка), ФОП Гупало Л.В. с. Радомишель вул. Центральна2. КТП-44 09:00 – 17:00 с. Сарнівка, вул. Гагаріна3. ПЛ-10 Л-20-05 від ЗТП-428 9:30 – 17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група"ТзОВ "Будсервіс"ФОП Жигаревич Богдан ОлеговичІнвест Сервіс ЛімітетФОП Драла Оксана ПетрівнаПідп-во "Олдем"АТС, відділення зв’язку, ВУЖКГ с.Липини , школа,ФОП Верескунова Іванна ОлександрівнаФОП Юзва Володимир АрхиповичФОП Вакуліч, ФОП Мурза, ФОП КурбановаТзОВ "Аніс"-ЛТД, ОК "Оселя на Центральній"ФОП Гнездецький , ФОП Михальчук,ФОП Даниленко Олена Олексіївна,Теремнівське СТ – магазинФОП ВолинецьДП"Центр сертифікації та експертизи насіння і сад. матер." Липини, вул. Ветеранів, Шевченка, Колгоспна, Шкільна, Нова, 1 травня, Молодіжна, Садова, Окружна, Спортивна, Космонавтів1 ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00Побут, Магазини, Школа.с. Масловець1. 10:00 – 17:00Укрпошта, магазини, млин, Амбулаторія, водонапіна башня, пожежне ДЕПО, Велико Глушанська сільська рада, Укртелеком, с. В. Глуша, вул. Незалежності, вул. Дружби, вул. Шевченка, вул. Л. Українки, вул. Садова, вул. Лугова, вул. Молодіжна, вул. Янівка.1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.ТихаВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-728 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,89 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичіс.Вишенькис.Носачевичіс.Вишеньки16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичіс.Єлизаветинс.Носачевичі с.Олешковичіс.Єлизаветинс.Носачевичі1 ПЛ-10 Л-48-01 доЛР-6 10:00-17:00 Дит.садок.Школа.КЗС с. Секунь2 ПЛ-10 Л27-06-ЗТП-164-ліцей.ЗТП-179-дит. садок.ЗТП-241.КТП-108-заправка.КТП-172.184.275.10:00-17:00 Ліцей, ДНЗ, АЗС смт. Ст Вижвас. Поліське1. 14:00-17:00 ФОП Чамбула А.М. – готель, будинок дитячої творчості, прокуратура - адмінприміщення, Суд – адмінприміщення, друкарня, редакція, ФОП Добиш, Шкадюк,Потапова, Янок, Трачук, Марчук, Назарчук, Кучеря, Фількевич,Омелюх, Назарчук, Шамхалова, Панасюк, Антонюк, Кот, Індзінський, Охремлюк, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум, - торг.повільйон, с.м.т.Турійськ вул.Луцька, У.Сяркевич, Щорса, Шкільна, м.Центральний2 ПЛ-0,4 кВКТП-123 Л-1 10:00-14:00 ФАП, с.Охітники3 ПЛ-0,4 кВКТП-294 Л-2 10:00-16:00 с.Туличів вул.Літинська4 ПЛ-0,4 кВЩТП-247 Л-2 11:00-14:00 с.м.т.Луків вул.О.Пчілки, У.Самчука