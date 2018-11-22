Судили волинянина, який втікав від поліції на авто з «лівими» номерами





16 серпня відбулось слухання справи у Луцькому міськрайонному суді. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



У судовому засіданні водій свою вину у вчиненому правопорушенні визнав, щиро розкаявся.



Суддя прийшов до висновку, що чоловік вчинив невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу, тобто адміністративне правопорушення.



Порушника притягнули до адмінвідповідальності та наклали адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на строк чотири місяці. Також чоловік заплатить у дохід держави 384 гривні судового збору.



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