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У вересні газ для українців подешевшає

У вересні газ для українців подешевшає
Газ для населення України у вересні буде дешевше на 115 гривень, тоді як в цілому зниження тарифу на газ протягом останніх 5 місяців склало близько 30%.

Про це заявив голова комітету з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус під час засідання Погоджувальної ради парламенту, - передає УНН.

“Ціна газу для населення у вересні місяці буде знижена приблизно на 115 гривень за тисячу кубометрів. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни газу для населення складає вже близько 30%”, — зазначив Герус.

За його словами, також є сподівання, що в жовтні тарифи на електроенергію для не побутових споживачів будуть знижені ще на 10 коп.


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Теги: газ, вересень
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