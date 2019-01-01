У вересні газ для українців подешевшає
Сьогодні, 13:20
Газ для населення України у вересні буде дешевше на 115 гривень, тоді як в цілому зниження тарифу на газ протягом останніх 5 місяців склало близько 30%.
Про це заявив голова комітету з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус під час засідання Погоджувальної ради парламенту, - передає УНН.
“Ціна газу для населення у вересні місяці буде знижена приблизно на 115 гривень за тисячу кубометрів. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни газу для населення складає вже близько 30%”, — зазначив Герус.
За його словами, також є сподівання, що в жовтні тарифи на електроенергію для не побутових споживачів будуть знижені ще на 10 коп.
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Про це заявив голова комітету з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус під час засідання Погоджувальної ради парламенту, - передає УНН.
“Ціна газу для населення у вересні місяці буде знижена приблизно на 115 гривень за тисячу кубометрів. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни газу для населення складає вже близько 30%”, — зазначив Герус.
За його словами, також є сподівання, що в жовтні тарифи на електроенергію для не побутових споживачів будуть знижені ще на 10 коп.
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