У вересні газ для українців подешевшає

Газ для населення України у вересні буде дешевше на 115 гривень, тоді як в цілому зниження тарифу на газ протягом останніх 5 місяців склало близько 30%.Про це заявив голова комітету з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус під час засідання Погоджувальної ради парламенту, - передає УНН.“Ціна газу для населення у вересні місяці буде знижена приблизно на 115 гривень за тисячу кубометрів. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни газу для населення складає вже близько 30%”, — зазначив Герус.За його словами, також є сподівання, що в жовтні тарифи на електроенергію для не побутових споживачів будуть знижені ще на 10 коп.