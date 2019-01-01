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Незвичне прохання: молодятам на весілля замість букетів приносили подарунки у дитбудинок

Незвичне прохання: молодятам на весілля замість букетів приносили подарунки у дитбудинок
Замість весільних букетів молоде подружжя з Рівненщини просили своїх гостей приносити подарунки для малят дитячих будинків.

Цією доброю історією поділилися у соцмережі Nataliia Kovalinska, - пише видання ЧаРівне.

Як видно з фото, дітки отримали від новоспеченого подружжя безліч іграшок.


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Теги: весілля, одруження, Рівненщина
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Коментарі 1
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А чому б бабло з весілля не занести в будинок дитини?
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