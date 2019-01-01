Незвичне прохання: молодятам на весілля замість букетів приносили подарунки у дитбудинок
Сьогодні, 13:41
Замість весільних букетів молоде подружжя з Рівненщини просили своїх гостей приносити подарунки для малят дитячих будинків.
Цією доброю історією поділилися у соцмережі Nataliia Kovalinska, - пише видання ЧаРівне.
Як видно з фото, дітки отримали від новоспеченого подружжя безліч іграшок.
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Цією доброю історією поділилися у соцмережі Nataliia Kovalinska, - пише видання ЧаРівне.
Як видно з фото, дітки отримали від новоспеченого подружжя безліч іграшок.
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Коментарі 1
А чому б бабло з весілля не занести в будинок дитини?
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