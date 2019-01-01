Незвичне прохання: молодятам на весілля замість букетів приносили подарунки у дитбудинок





Цією доброю історією поділилися у соцмережі Nataliia Kovalinska, - пише видання



Як видно з фото, дітки отримали від новоспеченого подружжя безліч іграшок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Замість весільних букетів молоде подружжя з Рівненщини просили своїх гостей приносити подарунки для малят дитячих будинків.Цією доброю історією поділилися у соцмережі Nataliia Kovalinska, - пише видання ЧаРівне Як видно з фото, дітки отримали від новоспеченого подружжя безліч іграшок.

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