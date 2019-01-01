На Волині шкідлива хвороба масово уражає буряки





Про це виданню Богдан Ковальчук, заступник керівника агродепартаменту ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт».



«Для цукрових буряків видався складний рік, це пояснюється масовим поширенням церкоспорозу. В нашому регіоні ним уражені практично всі посіви. Фунгіциди не справляються, хвороба проявляє стійкість до більшості препаратів», — розповідає Богдан Ковальчук.



За його словами, розвитку хвороби посприяли погодні умови, волога та достатня кількість тепла. Церкоспороз на полях помітили і в минулому році, проте цьогоріч шкідливість значно вища. Окрім цього, виникають стійкі раси, з якими складно боротися.



«Ми стараємось комбінувати діючі речовини, не використовуємо двічі одну і ту ж. Наразі проти церкоспорозу існує лише три діючі речовини, які мають на нього вплив, до інших він уже стійкий», — зауважив спеціаліст.



На краях полів у компанії висівають червоні столові буряки. Вони слугують індикатором передчасного виявлення хвороби, адже на столових буряках церкоспороз проявляється раніше.



«Через ураження церкоспорозом листя повністю згорає і висихає. На зміну старому виростає нове, на потребу якого корінь віддає цукор, у подальшому це спричиняє зниження врожайності та цукристості самих коренів. Втім, попри захворювання, на планову врожайність та цукристість ми повинні вийти. Про це свідчать дані попередніх прокопувань та аналіз пробних партій на цукровому заводі», — зауважив Богдан Ковальчук.



Зазначають, що цукровими буряками на полях «Волинь-Зерно-Продукт» цьогоріч засіяли близько тисячі га площ, роботи зі збирання врожаю коренеплодів тут планують розпочати орієнтовно 1-5 жовтня.



Довідка:



Церкоспороз - одне з найпоширеніших захворювань буряку, яке виявляють майже в усіх районах бурякосіяння. На розвинених листках з'являються округлі світло-бурі плями 2-3 мм у діаметрі з червоно-бурою облямівкою. На старих листках плями більші, а облямівка невиразна й розпливчаста. У вологу погоду на їх поверхні утворюється бархатистий сірувато-білий наліт. Ураження проявляється також на черешках листків і стеблах висадків. На них утворюються довгасті, трохи вдавлені плями. Іноді уражується й оплодень насіннєвих клубочків.

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