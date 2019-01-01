Волинська ОДА шукає начальника одного з відділів





Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА, повідомляє



Умови оплати праці перебачають: посадовий оклад – 8110 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, надбавка за інтенсивність.



Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:



- копія паспорта громадянина України;

- письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

- письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

- копія (копії) документа (документів) про освіту;

- оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

- заповнена особова картка встановленого зразка;

- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

- заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.



Документи приймають до 17:15 20 вересня 2019 року за адресою: 43027, Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 9, кабінет 427.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній державній адміністрації оголосили конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу з питань внутрішньої політики.Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА, повідомляє Конкурент. Умови оплати праці перебачають: посадовий оклад –, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, надбавка за інтенсивність.- копія паспорта громадянина України;- письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;- письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;- копія (копії) документа (документів) про освіту;- оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);- заповнена особова картка встановленого зразка;- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;- заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.Документи приймають до 17:15 20 вересня 2019 року за адресою: 43027, Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 9, кабінет 427.

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