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Волинська ОДА шукає начальника одного з відділів

Волинська ОДА шукає начальника одного з відділів
У Волинській обласній державній адміністрації оголосили конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу з питань внутрішньої політики.

Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА, повідомляє Конкурент.

Умови оплати праці перебачають: посадовий оклад – 8110 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, надбавка за інтенсивність.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

- копія паспорта громадянина України;
- письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
- письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
- копія (копії) документа (документів) про освіту;
- оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);
- заповнена особова картка встановленого зразка;
- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
- заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймають до 17:15 20 вересня 2019 року за адресою: 43027, Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 9, кабінет 427.

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Теги: Волинська ОДА, вакансія, пошук начальника
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