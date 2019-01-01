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Волинська громада отримала надсучасну «швидку» від шведів. ФОТО

Волинська громада отримала надсучасну «швидку» від шведів. ФОТО
У селі Озеро Ківерцівського району на території дитячого християнського табору "Берізка" представники благодійної організації "Філіппус" вручили автомобіль швидкої допомоги від швецького мецената Руне Графстрома.

Власник табору Сергій познайомив першого заступника голови Ківерцівської РДА Юліана Таранчука, голову районної ради Олександра Гурського, радника голови районної ради Володимира Юрчука, головного лікаря КП «Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Олеся Марищука з представниками шведської благодійної організації та розповів про її діяльність на теренах Ківерцівського району та Волинської області, - йдеться на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.

"Приємно, що Тростянецька громада отримала ще один медичний автомобіль. Віднині, Озерська сільська амбулаторія матиме службове авто, яке служитиме людям. Подарована "швидка" забезпечуватиме потреби жителів Озерського старостинського округу Тростянецької об'єднаної територіальної громади. Таке авто вже чудово зарекомендувало себе в Тростянці. Надіємось, що благодійники зі Швеції нам подарують і пожежний автомобіль", - радіє подарунку Тростянецький сільський голова Олександр Ковальчук.

Голова районної ради Олександр Гурський подякував благодійникам за допомогу Тростянецькій громаді та висловив впевненість на подальшу співпрацю.

Волинська громада отримала надсучасну «швидку» від шведів. ФОТО
Волинська громада отримала надсучасну «швидку» від шведів. ФОТО
Волинська громада отримала надсучасну «швидку» від шведів. ФОТО
Волинська громада отримала надсучасну «швидку» від шведів. ФОТО
Волинська громада отримала надсучасну «швидку» від шведів. ФОТО
Волинська громада отримала надсучасну «швидку» від шведів. ФОТО


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Теги: нова швидка, від шведів, сільська амбулаторія, Волинь
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