Волинські лісівники вирощують дуби з покращеними генетичними властивостями

На Волині лісівники вирощують дубові насадження із покращеними генетичними властивостями.Про це повідомили у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.Випробні культури елітних дубових насаджень створили на території державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр», що у с. Гаразджа Луцького р-ну. На площі 0,6 га навесні вручну висадили жолуді 136 плюсових дерев дуба звичайного. Зразки були зібрані лісівниками з усієї області.На ділянці представлені кращі дерева із кожного району.Першими на пробній плантації посадили жолуді знаменитого дуба Лесі Українки, що росте на території урочища Нечимне Ковельського р-ну.Завдання створити випробні культури поставив начальник управління. Як зазначають лісівники, така практика – запорука збереження цінних насаджень у майбутньому та вирощення дерев, особливо стійких до виживання в наших умовах. База для цього лісівниками була створена ще у 80-х роках, коли розпочалася паспортизація дерев із покращеними генетичними властивостями.Лісонасінневі плантації сосни звичайної, засаджені з плюсових дерев, на Волині плодоносять уже не один десяток років. З їх насіння за цей час вирощено сотні гектарів волинських (і не тільки) лісів, які більш продуктивні, стійкі та витривалі.Ідея створення випробних культур дуба досі потребувала втілення.Головний спеціаліст відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ Володимир Неводнічик, який працював над цією ідеєю та безпосередньо над створенням дослідної ділянки, постійно стежить за елітними саджанцями. Володимир Дем’янович розповідає, що мікродуби гарно приживаються.За крихітними деревцями нині ретельно доглядають працівники ДП «Волинський ЛСНЦ». Лише цього сезону уже провели 5 необхідних доглядів.«Тож не виникає сумнівів, що волинським лісівникам вдасться створити випробні культури та одночасно – архів плюсових дерев», – повідомили у пресслужбі лісівників.Така робота має не тільки лісівниче, а й велике наукове значення. Для оцінки потенційної ефективності індивідуальної селекції дуба звичайного в потомствах плюсових дерев, а також очікуваної ефективності відбору кращих родин плюсових дерев визначать коефіцієнт успадкування найважливіших показників їх росту у широкому сенсі слова та коефіцієнт успадкування для родин.«З лісівничої точки зору така робота відіграє неоціненну роль. Коли дуби почнуть плодоносити, лісівники зможуть отримати насіння із покращеними генетичними властивостями. А наші діти відповідно – цінні в усіх відношеннях могутні дубові насадження», – резюмували у повідомленні.