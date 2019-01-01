Затримали волинянина, який ловив рибу сітками. ФОТО





Так, на річці Стир поблизу міста Берестечко викрили чоловіка, який ловив рибу забороненими знаряддями лову, - інформує



Інцидент трапився 7 вересня близько 6 години ранку. Порушник на дерев'яному човні за допомогою чотирьох сіток виловив 5 кілограмів риби: сазан – 2, сом – 1 та лящ – 1. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 207 гривень.



Заборонені знаряддя лову вилучили.



На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.



Того самого дня в ході рибоохоронної роботи рейдова група відвідала ринки Горохівського району. На одному з ринків міста Берестечко виявили двох громадян, які продавали незаконно риби без дозвільних документів. На правопорушників склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.



Довідкова інформація:



Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один екземпляр сазана становить 306 гривень, сома – 425 гривень та ляща - 170 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних волинський патруль здійснив рибоохоронний рейд на водніх об'єктах Горохівського району.Так, на річці Стир поблизу міста Берестечко викрили чоловіка, який ловив рибу забороненими знаряддями лову, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині. Інцидент трапився 7 вересня близько 6 години ранку. Порушник на дерев'яному човні за допомогою чотирьох сіток виловив 5 кілограмів риби: сазан – 2, сом – 1 та лящ – 1. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 207 гривень.Заборонені знаряддя лову вилучили.На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.Того самого дня в ході рибоохоронної роботи рейдова група відвідала ринки Горохівського району. На одному з ринків міста Берестечко виявили двох громадян, які продавали незаконно риби без дозвільних документів. На правопорушників склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.

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