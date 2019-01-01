Затримали волинянина, який ловив рибу сітками. ФОТО
Сьогодні, 14:49
На вихідних волинський патруль здійснив рибоохоронний рейд на водніх об'єктах Горохівського району.
Так, на річці Стир поблизу міста Берестечко викрили чоловіка, який ловив рибу забороненими знаряддями лову, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.
Інцидент трапився 7 вересня близько 6 години ранку. Порушник на дерев'яному човні за допомогою чотирьох сіток виловив 5 кілограмів риби: сазан – 2, сом – 1 та лящ – 1. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 207 гривень.
Заборонені знаряддя лову вилучили.
На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Того самого дня в ході рибоохоронної роботи рейдова група відвідала ринки Горохівського району. На одному з ринків міста Берестечко виявили двох громадян, які продавали незаконно риби без дозвільних документів. На правопорушників склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.
Довідкова інформація:
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один екземпляр сазана становить 306 гривень, сома – 425 гривень та ляща - 170 гривень.
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Так, на річці Стир поблизу міста Берестечко викрили чоловіка, який ловив рибу забороненими знаряддями лову, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.
Інцидент трапився 7 вересня близько 6 години ранку. Порушник на дерев'яному човні за допомогою чотирьох сіток виловив 5 кілограмів риби: сазан – 2, сом – 1 та лящ – 1. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 207 гривень.
Заборонені знаряддя лову вилучили.
На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Того самого дня в ході рибоохоронної роботи рейдова група відвідала ринки Горохівського району. На одному з ринків міста Берестечко виявили двох громадян, які продавали незаконно риби без дозвільних документів. На правопорушників склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.
Довідкова інформація:
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один екземпляр сазана становить 306 гривень, сома – 425 гривень та ляща - 170 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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