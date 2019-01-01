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Затримали волинянина, який ловив рибу сітками. ФОТО

Затримали волинянина, який ловив рибу сітками. ФОТО
На вихідних волинський патруль здійснив рибоохоронний рейд на водніх об'єктах Горохівського району.

Так, на річці Стир поблизу міста Берестечко викрили чоловіка, який ловив рибу забороненими знаряддями лову, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.

Інцидент трапився 7 вересня близько 6 години ранку. Порушник на дерев'яному човні за допомогою чотирьох сіток виловив 5 кілограмів риби: сазан – 2, сом – 1 та лящ – 1. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 207 гривень.

Заборонені знаряддя лову вилучили.

На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

Того самого дня в ході рибоохоронної роботи рейдова група відвідала ринки Горохівського району. На одному з ринків міста Берестечко виявили двох громадян, які продавали незаконно риби без дозвільних документів. На правопорушників склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.

Довідкова інформація:

Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один екземпляр сазана становить 306 гривень, сома – 425 гривень та ляща - 170 гривень.

Затримали волинянина, який ловив рибу сітками. ФОТО
Затримали волинянина, який ловив рибу сітками. ФОТО
Затримали волинянина, який ловив рибу сітками. ФОТО

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Теги: рейд, браконьєри-рибаки, сітки, волинський рибоохоронний патруль
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Коментарі 1
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Цікаво-цікаво...
На другому фото дві щуки про яких в тексті нічого.
Зжерли?!
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