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У Нововолинську виявили мертву рибу в озері

У Нововолинську виявили мертву рибу в озері
У озері в Нововолинську знайшли мертву рибу біля берегів.

Про мор риби 8 вересня у Facebook написав депутат обласної ради Борис Бабійчук, передає БУГ.

«Зі слів рибаків, на міському озері вже більше п’яти днів спостерігається мор риби. Найгірше, що ніякої реакції ні зі сторони місцевої влади, ні від рибоохоронної служби, ні від держпродспоживслужби», – йдеться в повідомленні.

Додається, що невідомо, яка причина загибелі риби: забруднення чи нестача кисню.

Журналісти видання поспілкувалися з місцевими рибалками. Чоловіки розповіли, що такої масовості, як було в квітні цього року, не спостерігається. Але біля берегів зустрічається мертва риба.

Журналісти в озері знайшли кілька дохлих рибин біля берегів, а також одного рака.

На міському озері знаходиться Нововолинська рибоохоронна дільниця Волинського рибоохоронного патруля. На табличці написано: прийомний день понеділок з 9:00 до 12:00. Та біля 11:00 на місці нікого не було. Невідомо й чи там хтось буває.

Подібне на озері траплялося у 2013-му році. Тоді, за проведеними аналізами, встановили критично низьку кількість розчиненого у воді кисню.

У Нововолинську виявили мертву рибу в озері
У Нововолинську виявили мертву рибу в озері
У Нововолинську виявили мертву рибу в озері
У Нововолинську виявили мертву рибу в озері
У Нововолинську виявили мертву рибу в озері
У Нововолинську виявили мертву рибу в озері

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Теги: риба, Волинь, Нововолинськ
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