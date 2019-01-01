Дорогу в селі під Луцьком хочуть відремонтувати до кінця року





Про це у коментарі власкору Тарас Яковлев.



«Відповідно його обслуговує і за його стан відповідає Служба автомобільних доріг у Волинській області. Але щодо відрізку дороги, яка проходить у селі Полонка Луцького району Гіркополонківської сільської ради, то на його ремонт передбачені кошти з бюджету району.



Гроші вже виділено. Доробляється проєкт. Роботи мають бути зроблені ще цього року. Там дійсно частина дороги перебуває у дуже поганому стані», – зазначив Тарас Яковлев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Полонка Луцького району запланували відремонтувати дорогу до кінця 2019 року.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів очільник Луцької РДА«Відповідно його обслуговує і за його стан відповідає Служба автомобільних доріг у Волинській області. Але щодо відрізку дороги, яка проходить у селі Полонка Луцького району Гіркополонківської сільської ради, то на його ремонт передбачені кошти з бюджету району.Гроші вже виділено. Доробляється проєкт. Роботи мають бути зроблені ще цього року. Там дійсно частина дороги перебуває у дуже поганому стані», – зазначив Тарас Яковлев.

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