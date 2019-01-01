Дорогу в селі під Луцьком хочуть відремонтувати до кінця року
Сьогодні, 15:24
У селі Полонка Луцького району запланували відремонтувати дорогу до кінця 2019 року.
Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів очільник Луцької РДА Тарас Яковлев.
«Відповідно його обслуговує і за його стан відповідає Служба автомобільних доріг у Волинській області. Але щодо відрізку дороги, яка проходить у селі Полонка Луцького району Гіркополонківської сільської ради, то на його ремонт передбачені кошти з бюджету району.
Гроші вже виділено. Доробляється проєкт. Роботи мають бути зроблені ще цього року. Там дійсно частина дороги перебуває у дуже поганому стані», – зазначив Тарас Яковлев.
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Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів очільник Луцької РДА Тарас Яковлев.
«Відповідно його обслуговує і за його стан відповідає Служба автомобільних доріг у Волинській області. Але щодо відрізку дороги, яка проходить у селі Полонка Луцького району Гіркополонківської сільської ради, то на його ремонт передбачені кошти з бюджету району.
Гроші вже виділено. Доробляється проєкт. Роботи мають бути зроблені ще цього року. Там дійсно частина дороги перебуває у дуже поганому стані», – зазначив Тарас Яковлев.
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