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Дорогу в селі під Луцьком хочуть відремонтувати до кінця року

Дорогу в селі під Луцьком хочуть відремонтувати до кінця року
У селі Полонка Луцького району запланували відремонтувати дорогу до кінця 2019 року.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів очільник Луцької РДА Тарас Яковлев.

«Відповідно його обслуговує і за його стан відповідає Служба автомобільних доріг у Волинській області. Але щодо відрізку дороги, яка проходить у селі Полонка Луцького району Гіркополонківської сільської ради, то на його ремонт передбачені кошти з бюджету району.

Гроші вже виділено. Доробляється проєкт. Роботи мають бути зроблені ще цього року. Там дійсно частина дороги перебуває у дуже поганому стані», – зазначив Тарас Яковлев.

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Теги: дорога, ремонт, Волинь
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