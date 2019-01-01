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Допомога при дитячих травмах: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО

Допомога при дитячих травмах: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО
Відомий пластичний хірург з Волині Ростислав Валіхновський дав порадами щодо надання першої допомоги при дитячих травмах у школі.

Про це говорили у програмі "Сніданок" на телеканалі 1+1, - йдеться на сторінці лікаря у Facebook.

"Близько 90% травм дітей - результат ненавмисних або випадкових подій. Щорічно в світі від таких травм помирає близько 830 000 дітей, або близько 2300 щодня.
30% - складають дитячі шкільні спортивні травми. При цьому хлопчики отримують травми в півтора рази частіше, ніж дівчатка", - розповів лікар.

За його словами, першочергово потрібно:

-викликати швидку допомогу;
-не покидати дитину до прибуття швидкої допомоги;
-разом із бригадою швидкої зателефонувати батькам;
-вміти надавати долікарську допомогу та у разі необхідності її провести.

Найчастішими травмами у школах є:

-40% поверхневі травми;
-20% переломи кісток, рук або ніг;
-15% вивихи та розтягнення;
-11% рани;
-9% опіки;
-5% черепно-мозкові травми;

Він підкреслив, що при деяких травмах, може бути недостатньо ні практичних умов для надання кваліфікованої допомоги на базі навчального закладу, ні достатньо знань, які надають фахові спеціалісти. Тому, зауважив, коли потрібно викликати "швидку":

-черепно-мозкова травма;
-вивихи та переломи;
-відкриті рани;
-опіки.

Особливу увагу звертає лікар на будь-яку травму голови. Оскільки, при травмуванні, можливі небезпечні пошкодження мозку і кровотечі в порожнину черепа.

Симптоми при травмуванні голови, на які потрібно терміново реагувати:

-втрата свідомості;
-неадекватність поведінки;
-виникнення судом;
-напади блювоти;
-нездатність рухати ногою або рукою;
-різниця в розмірах зіниць;
-темні плями під очима і за вухами;
-кровотеча з носа або вух.

"Бережіть своє здоров'я❗️", - зауважив Валіхновський.


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Теги: волинський хірург, поради, дитячі травми
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