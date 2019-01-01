У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею
Сьогодні, 15:45
У Луцьку через пожежу покинутого будинку перекрили рух на вулиці Богдана Хмельницького.
Нагадаємо, інцидент трапився після 15 години 9 вересня.
На місці працюють рятувальники.
Вогонь повністю охопив будівлю та перекинувся на сусідні дерева, а також на балкон сусіднього житлового будинку.
Рух вулицею перекритий.
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Нагадаємо, інцидент трапився після 15 години 9 вересня.
На місці працюють рятувальники.
Вогонь повністю охопив будівлю та перекинувся на сусідні дерева, а також на балкон сусіднього житлового будинку.
Рух вулицею перекритий.
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Коментарі 1
Підпалили нах. Скільки ж десятків років такий нужник стоятиме у центрі міста, та й ще напроти міськради?! Знести не могли, бо, очевидно, там прописані десятки сімей, які на халяву хотіли квартири, а квартир - хуй ма.
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