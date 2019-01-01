У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею





Нагадаємо, інцидент трапився після 15 години 9 вересня.



На місці працюють рятувальники.



Вогонь повністю охопив будівлю та перекинувся на сусідні дерева, а також на балкон сусіднього житлового будинку.



Рух вулицею перекритий.









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