вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею

У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею
У Луцьку через пожежу покинутого будинку перекрили рух на вулиці Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, інцидент трапився після 15 години 9 вересня.

На місці працюють рятувальники.

Вогонь повністю охопив будівлю та перекинувся на сусідні дерева, а також на балкон сусіднього житлового будинку.

Рух вулицею перекритий.

У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею
У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перекриття, Луцьк, рух, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Підпалили нах. Скільки ж десятків років такий нужник стоятиме у центрі міста, та й ще напроти міськради?! Знести не могли, бо, очевидно, там прописані десятки сімей, які на халяву хотіли квартири, а квартир - хуй ма.
Відповісти
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку померла відома журналістка, яка понад 30 років працювала на волинському радіо
Сьогодні, 16:10
У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею
Сьогодні, 15:45
Допомога при дитячих травмах: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 15:39
На «Ягодині» затримали двох турків з підробленими паспортами
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту
30 серпень, 17:15
У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів
20 серпень, 15:56
У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць
05 серпень, 08:47
У Луцьку перекриють рух на Парковій У Луцьку перекриють рух на Парковій
11 липень, 11:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку померла відома журналістка, яка понад 30 років працювала на волинському радіо
Сьогодні, 16:10
 0
У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею
Сьогодні, 15:45
 0
Допомога при дитячих травмах: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
 0
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 15:39
 0
Волинська ОДА шукає начальника одного з відділів
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿