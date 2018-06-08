У Луцьку померла відома журналістка, яка понад 30 років працювала на волинському радіо
Сьогодні, 16:10
У Луцьку відійшла у вічність журналістка Любов Степанівна Ванчугіна.
Про це інтернет-виданню «Волинь24» стало відомо з власних джерел.
У неділю, 8 вересня, на 79-му році життя померла журналістка, лауреат обласної мистецької премії імені Миколи Куделі.
Народилася Любов Степанівна в селищі Колки Маневицього району. Закінчила культосвітнє училище, понад 30 років життя присвятила роботі на волинському радіо.
Любов Ванчугіна завідувала редакцією музичних програм на радіо. Її знали й поважали усі митці Волині. Сотні записаних нею інтерв'ю, репортажів з культурно-мистецьких подій краю стали золотим фондом волинського радіо.
Любов Степанівна здійснила перші студійні записи пісень тріо Мареничів. Після цього вони зазвучали на всю Україну.
За значний особистий внесок у розвиток радіомовлення
Любов Ванчугіна нагороджена у 2000 році Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
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Про це інтернет-виданню «Волинь24» стало відомо з власних джерел.
У неділю, 8 вересня, на 79-му році життя померла журналістка, лауреат обласної мистецької премії імені Миколи Куделі.
Народилася Любов Степанівна в селищі Колки Маневицього району. Закінчила культосвітнє училище, понад 30 років життя присвятила роботі на волинському радіо.
Любов Ванчугіна завідувала редакцією музичних програм на радіо. Її знали й поважали усі митці Волині. Сотні записаних нею інтерв'ю, репортажів з культурно-мистецьких подій краю стали золотим фондом волинського радіо.
Любов Степанівна здійснила перші студійні записи пісень тріо Мареничів. Після цього вони зазвучали на всю Україну.
За значний особистий внесок у розвиток радіомовлення
Любов Ванчугіна нагороджена у 2000 році Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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