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Лучан запрошують на відкрите тренування лицарського клубу «Айна Бера»

Лучан запрошують на відкрите тренування лицарського клубу «Айна Бера»
Лицарський клуб «Айна Бера» запрошує на відкрите тренування.

Про це йдеться на сторінці клубу у Facebook.

«Якщо ти хочеш долучитися до великої лицарської сім'ї, змагатися за честь рідного міста й держави на турнірах, подорожувати світом і розвиватися в нових напрямках, отже тобі до нас!» – йдеться у дописі.

Зауважимо, що тренування відбудеться в середу, 11 вересня, о 19:00.

Локація – вулиця Кафедральна 6 (Волинський коледж Національного університету харчових технологій).

Організатори зазначили, що з собою потрібно мати спортивний одяг та зручне взуття.

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Теги: Айна Бера, Луцьк
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