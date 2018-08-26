Лучан запрошують на відкрите тренування лицарського клубу «Айна Бера»

Лицарський клуб «Айна Бера» запрошує на відкрите тренування.Про це йдеться на сторінці клубу у Facebook.«Якщо ти хочеш долучитися до великої лицарської сім'ї, змагатися за честь рідного міста й держави на турнірах, подорожувати світом і розвиватися в нових напрямках, отже тобі до нас!» – йдеться у дописі.Зауважимо, що тренування відбудеться в середу, 11 вересня, о 19:00.Локація – вулиця Кафедральна 6 (Волинський коледж Національного університету харчових технологій).Організатори зазначили, що з собою потрібно мати спортивний одяг та зручне взуття.