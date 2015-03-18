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Вогонь масштабної пожежі біля Луцькради пошкодив сусідній будинок

Вогонь масштабної пожежі біля Луцькради пошкодив сусідній будинок
У Луцьку через пожежу на вулиці Богдана Хмельницького, 28а повністю згорів будинок-розвалюха і пошкодилась сусідня будівля.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Так, на 2-му поверсі сусіднього будинку згорів балкон, а з фасадної сторони «постріляли» вікна.

Нагадаємо, будівля зайнялася біля 15:30 у понеділок, 9 вересня. На вулиці Богдана Хмельницького перекрили рух транспорту.

Нагадаємо, у січні 2017 року під час пожежі у цьому ж будинку загинув безхатько.

За словами очевидців, будівля зайнялася зсередини. Поліцію викликала жителька 30-го будинку. Жінка каже, що викликає втретє за час, поки тут мешкає. Вона розповіла, що поруч бігали діти і почали кричати: «Прийшла доросла тьотя, тікаємо». Тоді вона помітила, що всередині відбулося займання і зателефонувала «102».

Вогонь масштабної пожежі біля Луцькради пошкодив сусідній будинок
Вогонь масштабної пожежі біля Луцькради пошкодив сусідній будинок
Вогонь масштабної пожежі біля Луцькради пошкодив сусідній будинок

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Теги: пожежа, будинок, Луцьк
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