Вогонь масштабної пожежі біля Луцькради пошкодив сусідній будинок
Сьогодні, 16:36
У Луцьку через пожежу на вулиці Богдана Хмельницького, 28а повністю згорів будинок-розвалюха і пошкодилась сусідня будівля.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Так, на 2-му поверсі сусіднього будинку згорів балкон, а з фасадної сторони «постріляли» вікна.
Нагадаємо, будівля зайнялася біля 15:30 у понеділок, 9 вересня. На вулиці Богдана Хмельницького перекрили рух транспорту.
Нагадаємо, у січні 2017 року під час пожежі у цьому ж будинку загинув безхатько.
За словами очевидців, будівля зайнялася зсередини. Поліцію викликала жителька 30-го будинку. Жінка каже, що викликає втретє за час, поки тут мешкає. Вона розповіла, що поруч бігали діти і почали кричати: «Прийшла доросла тьотя, тікаємо». Тоді вона помітила, що всередині відбулося займання і зателефонувала «102».
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Так, на 2-му поверсі сусіднього будинку згорів балкон, а з фасадної сторони «постріляли» вікна.
Нагадаємо, будівля зайнялася біля 15:30 у понеділок, 9 вересня. На вулиці Богдана Хмельницького перекрили рух транспорту.
Нагадаємо, у січні 2017 року під час пожежі у цьому ж будинку загинув безхатько.
За словами очевидців, будівля зайнялася зсередини. Поліцію викликала жителька 30-го будинку. Жінка каже, що викликає втретє за час, поки тут мешкає. Вона розповіла, що поруч бігали діти і почали кричати: «Прийшла доросла тьотя, тікаємо». Тоді вона помітила, що всередині відбулося займання і зателефонувала «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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