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Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО

Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф Максим Рудік поділився неймовірними світлинами метеликів, яких "зловив" в об'єктив камери.

Про це він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Фотопідбірка метеликів. Ківерцівський район, Волинська область, 8 вересня 2019 р.", - йдеться у дописі.

Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО


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Теги: фотопідбірка метеликів, волинський фотограф
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