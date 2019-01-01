Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Сьогодні, 20:43
Волинський фотограф Максим Рудік поділився неймовірними світлинами метеликів, яких "зловив" в об'єктив камери.
Про це він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Фотопідбірка метеликів. Ківерцівський район, Волинська область, 8 вересня 2019 р.", - йдеться у дописі.
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Про це він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Фотопідбірка метеликів. Ківерцівський район, Волинська область, 8 вересня 2019 р.", - йдеться у дописі.
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