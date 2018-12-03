У Польщі автобус із українцями потрапив у аварію





Про це повідомили у пресслужбі місцевої поліції міста Влоцлавка, - передає



Аварія сталася 8 вересня, після 10 години ранку.



Як попередньо встановила поліція, 55-річний водій автобуса втратив керування, коли почав гальмувати, намагаючись уникнути зіткнення з автомобілями, які зупинилися перед пішохідним переходом. У результаті транспортний засіб розвернуло в зелену зону між двома проїжджими частинами, зіткнувшись при цьому з одним з автомобілів, що стояв перед пішохідним переходом. Потім автобус винесло на протилежну смугу руху, де він врізався в автомобіль Volkswagen, який рухався в напрямку центру Влоцлавека.



В результаті зіткнення 30-річного водія Volkswagen доставили в лікарню, через деякий час туди потрапив і пасажир автомобіля. В автобусі ж на момент ДТП перебував 21 пасажир і два водії. Вони не постраждали.



55-річного водія затримали для з'ясування причин ДТП. Тест показав, що він був тверезий.



Водночас, за даними місцевого видання Naszemiasto - новини Влоцлавека, двоє водіїв та 21 пасажир автобуса були українцями.



Нагадаємо, головними винуватцями ДТП на польських дорогах серед іноземців є громадяни України, а рідше – Білорусі, Росії, Німеччини та Чехії.

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