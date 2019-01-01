Головне – в душі бути, як усі: історія життя волинської «дюймовочки»





І навіть при своєму зрості вона навчилася самостійно робити всі хатні справи, давати лад в оселі й обійсті, невеличкому господарстві, доводилось і вже нині покійних батьків доглядати, - пише газета



"Дуже люблю квіти – сіяти, садити, доглядати і… малювати. А окрім квітів нічого більше не малюю. А ще люблю готувати щось смачненьке", – розповідає жінка.



Раніше вона багато їздила в санаторії, на море, а зараз, коли батьків не стало, не хоче залишати брата, який такий же зростом як вона.



"Переживаю, аби з ним все було добре», – ділиться тендітна пані Валентина, ніхто і не здогадався б, що кілька років тому вона розміняла п’ятий десяток літ.



Народилася вона в Черевасі в багатодітній сім’ї Смічиків. Після школи закінчила курси швачки у центрі професійної реабілітації осіб з інвалідністю міста Лютіж на Київщині.



На роботу не брали, кажучи: «А де ж ми для тебе швейну машинку візьмемо?»



"Шити дуже подобалось, та куди б не звернулася, на роботу не брали, кажучи: «А де ж ми для тебе швейну машинку візьмемо?» – згадує жінка, зауважуючи, що опанована професія згодилася їй насамперед для власних потреб. Але навчання відкрило для неї світ не таких, як інші.



"Коли побачила людей без рук й без ніг, перестала комплексувати через свій маленький ріст. До того ніяковіла, коли на мене пильно дивились, а тоді перестала на це звертати увагу", - говорить жінка.



Із ранньої весни до пізньої осені Валентина Андріївна працює на городі. Щороку із нетерпінням чекає початку ягідно-грибного сезону, бо обожнює бувати в лісі.



«Аби здоров’я було, то й до роботи є охота… Чого ж плакати, головне – в душі бути, як усі. Вміти радіти й тому, що можеш зробити», – усміхнено каже наостанок Валентина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Валентина Смічик із села Череваха Маневицького району – енергійна й позитивна жінка зі зростом трішки більше 1 м 20 см.І навіть при своєму зрості вона навчилася самостійно робити всі хатні справи, давати лад в оселі й обійсті, невеличкому господарстві, доводилось і вже нині покійних батьків доглядати, - пише газета Волинь-нова "Дуже люблю квіти – сіяти, садити, доглядати і… малювати. А окрім квітів нічого більше не малюю. А ще люблю готувати щось смачненьке", – розповідає жінка.Раніше вона багато їздила в санаторії, на море, а зараз, коли батьків не стало, не хоче залишати брата, який такий же зростом як вона."Переживаю, аби з ним все було добре», – ділиться тендітна пані Валентина, ніхто і не здогадався б, що кілька років тому вона розміняла п’ятий десяток літ.Народилася вона в Черевасі в багатодітній сім’ї Смічиків. Після школи закінчила курси швачки у центрі професійної реабілітації осіб з інвалідністю міста Лютіж на Київщині.На роботу не брали, кажучи: «А де ж ми для тебе швейну машинку візьмемо?»"Шити дуже подобалось, та куди б не звернулася, на роботу не брали, кажучи: «А де ж ми для тебе швейну машинку візьмемо?» – згадує жінка, зауважуючи, що опанована професія згодилася їй насамперед для власних потреб. Але навчання відкрило для неї світ не таких, як інші."Коли побачила людей без рук й без ніг, перестала комплексувати через свій маленький ріст. До того ніяковіла, коли на мене пильно дивились, а тоді перестала на це звертати увагу", - говорить жінка.Із ранньої весни до пізньої осені Валентина Андріївна працює на городі. Щороку із нетерпінням чекає початку ягідно-грибного сезону, бо обожнює бувати в лісі.«Аби здоров’я було, то й до роботи є охота… Чого ж плакати, головне – в душі бути, як усі. Вміти радіти й тому, що можеш зробити», – усміхнено каже наостанок Валентина.

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