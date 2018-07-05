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У замку на Рівненщині чоловік оригінально освідчився у коханні. ВІДЕО

У замку на Рівненщині чоловік оригінально освідчився у коханні. ВІДЕО
Освідчитися у коханні чоловік вирішив у Дубенському замку, що на Рівненщині.

Вартові запалювали доріжку в замку вогнем, а проводжала кохану до чоловіка жінка з ліхтарем в незвичному одязі, - пише Рівне вечірнє з посиланям на rivne_1283.

У коментаріях пишуть, що це було освідчення в коханні з нагоди 11-річчя спільного сімейного життя.

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Теги: освідчення, кохання, романтика
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