Повідомили причину загорання лісу на Волині





Пожежа трапилася сьогодні, 9 вересня, - інформує



Так, внаслідок падіння сухої гілляки з дерева, що зачепило лінію постачання електромережі, відбулося замикання. Іскри, що утворились, спричинили загоряння сухої трави.



На місце оперативно прибули пожежні екіпажі лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ» та Маневицького райвідділу УДСНС. Завдяки спільним злагодженим діям загоряння вдалося швидко зупинити.



Станом на 14:35 загоряння повністю ліквідували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під лінією електромережі, що прилягає до лісового масиву Маневицького лісництва ДП «Маневицьке лісове господарство», сталося загоряння.Пожежа трапилася сьогодні, 9 вересня, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ. Так, внаслідок падіння сухої гілляки з дерева, що зачепило лінію постачання електромережі, відбулося замикання. Іскри, що утворились, спричинили загоряння сухої трави.На місце оперативно прибули пожежні екіпажі лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ» та Маневицького райвідділу УДСНС. Завдяки спільним злагодженим діям загоряння вдалося швидко зупинити.Станом на 14:35 загоряння повністю ліквідували.

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