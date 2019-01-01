Повідомили причину загорання лісу на Волині

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Під лінією електромережі, що прилягає до лісового масиву Маневицького лісництва ДП «Маневицьке лісове господарство», сталося загоряння.
Пожежа трапилася сьогодні, 9 вересня, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Так, внаслідок падіння сухої гілляки з дерева, що зачепило лінію постачання електромережі, відбулося замикання. Іскри, що утворились, спричинили загоряння сухої трави.
На місце оперативно прибули пожежні екіпажі лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ» та Маневицького райвідділу УДСНС. Завдяки спільним злагодженим діям загоряння вдалося швидко зупинити.
Станом на 14:35 загоряння повністю ліквідували.
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Пожежа трапилася сьогодні, 9 вересня, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Так, внаслідок падіння сухої гілляки з дерева, що зачепило лінію постачання електромережі, відбулося замикання. Іскри, що утворились, спричинили загоряння сухої трави.
На місце оперативно прибули пожежні екіпажі лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ» та Маневицького райвідділу УДСНС. Завдяки спільним злагодженим діям загоряння вдалося швидко зупинити.
Станом на 14:35 загоряння повністю ліквідували.
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