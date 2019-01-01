Вкрали, поки спали: у поїзді «Одеса-Ковель» пасажири залишилися без кросівок
Сьогодні, 18:17
У поїзді № 294 сполученням "Одеса — Ковель" у пасажирів вкрали взуття в плацкартному вагоні.
Про інцидент написав потерпілий Дмитро Стрихарчук у Facebook, уточнивши, що їхав у 16-му вагоні, передає Obozrevatel.
"Хто часто подорожує поїздами, не залишайте речі на підлозі й близько до проходу. Декілька разів чув історії як у поїзді вкрали взуття, ось і у нас сьогодні вночі вкрали дві пари кросівок Asics", — зазначив він.
"Завжди на ніч залишав взуття на третій полиці під неоднозначні погляди пасажирів, оскільки ми беремо верхні місця, щоб розмістити велосипеди на багажних полицях. Цього разу залишив на підлозі, до того ж ближче до столика, але це не врятувало. В період із 01:00 до 03:00 на станціях Славута, Кривин, Острог або Здолбунів кросівки "вийшли" з поїзда, а ми поїхали далі", — додав Стрихарчук.
Також він підкреслив, що провідники Львівської дирекції ніколи не перевіряють наявність документів під час посадки.
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Про інцидент написав потерпілий Дмитро Стрихарчук у Facebook, уточнивши, що їхав у 16-му вагоні, передає Obozrevatel.
"Хто часто подорожує поїздами, не залишайте речі на підлозі й близько до проходу. Декілька разів чув історії як у поїзді вкрали взуття, ось і у нас сьогодні вночі вкрали дві пари кросівок Asics", — зазначив він.
"Завжди на ніч залишав взуття на третій полиці під неоднозначні погляди пасажирів, оскільки ми беремо верхні місця, щоб розмістити велосипеди на багажних полицях. Цього разу залишив на підлозі, до того ж ближче до столика, але це не врятувало. В період із 01:00 до 03:00 на станціях Славута, Кривин, Острог або Здолбунів кросівки "вийшли" з поїзда, а ми поїхали далі", — додав Стрихарчук.
Також він підкреслив, що провідники Львівської дирекції ніколи не перевіряють наявність документів під час посадки.
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