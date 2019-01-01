вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин сплатив штраф за незаконне видобування бурштину

Волинянин сплатив штраф за незаконне видобування бурштину
27-річного мешканця села Кукли Маневицького району судили за незаконне видобування бурштину.

Так, у період з 28 березня по 4 квітня без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, у лісовому масиві поблизу рідного села, застосовуючи мотопомпу, шляхом гідророзмиву ґрунту видобував бурштин-сирець, - повідомляє прокуратура Волині.

Молодика визнали винним у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України) та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 7004 гривень.

Окрім того, з нього стягнуто майже 4400 гривень судових витрат, а засоби незаконного промислу – мотопомпу, пожежні рукави, а також 1,5 кг бурштину-сирцю – конфіскували в дохід держави.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, бурштинокопач, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Співак з Луцька MONATIK розповів, чому не показує обличчя синів у соцмережах
Сьогодні, 18:45
Лучан запрошують на відкрите тренування лицарського клубу «Айна Бера»
Сьогодні, 18:33
Волинянин сплатив штраф за незаконне видобування бурштину
Сьогодні, 18:22
Вкрали, поки спали: у поїзді «Одеса-Ковель» пасажири залишилися без кросівок
Сьогодні, 18:17
Повідомили причину загорання лісу на Волині
Сьогодні, 17:55
Схожі новини
У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО
05 серпень, 00:38
Бабуся, яка у Луцьку торгувала сурогатом, сплатить кількатисячний штраф Бабуся, яка у Луцьку торгувала сурогатом, сплатить кількатисячний штраф
07 липень, 22:25
Суд покарав волинянина, який п’яним їздив на скутері Суд покарав волинянина, який п’яним їздив на скутері
03 червень, 18:40
За спробу дати хабар поліцейським волинянин відбувся штрафом За спробу дати хабар поліцейським волинянин відбувся штрафом
01 червень, 22:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Співак з Луцька MONATIK розповів, чому не показує обличчя синів у соцмережах
Сьогодні, 18:45
 0
Лучан запрошують на відкрите тренування лицарського клубу «Айна Бера»
Сьогодні, 18:33
 0
Волинянин сплатив штраф за незаконне видобування бурштину
Сьогодні, 18:22
 0
Вкрали, поки спали: у поїзді «Одеса-Ковель» пасажири залишилися без кросівок
Сьогодні, 18:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿