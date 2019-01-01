Волинянин сплатив штраф за незаконне видобування бурштину

27-річного мешканця села Кукли Маневицького району судили за незаконне видобування бурштину.Так, у період з 28 березня по 4 квітня без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, у лісовому масиві поблизу рідного села, застосовуючи мотопомпу, шляхом гідророзмиву ґрунту видобував бурштин-сирець, - повідомляє прокуратура Волині.Молодика визнали винним у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України) та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 7004 гривень.Окрім того, з нього стягнуто майже 4400 гривень судових витрат, а засоби незаконного промислу – мотопомпу, пожежні рукави, а також 1,5 кг бурштину-сирцю – конфіскували в дохід держави.