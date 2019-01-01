Львівський перевізник заплатить штраф за проїзд вантажівок волинськими дорогами
Сьогодні, 19:30
Прокуратура Волині наполягає на сплаті львівським перевізником понад 116 тисяч гривень плати за проїзд дорогами області великовагового транспорту.
Прокуратура Волинської області звернулася до Старосамбірського районного суду Львівської області з позовом до одного із перевізників, аби стягнути понад 116 тисяч гривень плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагового транспорту, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Так, підставою для пред'явлення позову стали матеріали, проведеного управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області на 89 км автомобільної дороги "Львів-Радехів-Луцьк" габаритно-вагового контролю транспортного засобу – автомобіля марки DAF, за результатами чого зафіксували перевезення вантажу з перевищенням встановлених вагових обмежень.
За вказане порушення органом контролю розрахували плату за проїзд в сумі 3 643,32 євро, яку в добровільному порядку перевізник до бюджету не сплатив.
Відтак, органи прокуратури звернулись до суду з метою стягнення плати за проїзд в судовому порядку.
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Прокуратура Волинської області звернулася до Старосамбірського районного суду Львівської області з позовом до одного із перевізників, аби стягнути понад 116 тисяч гривень плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагового транспорту, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Так, підставою для пред'явлення позову стали матеріали, проведеного управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області на 89 км автомобільної дороги "Львів-Радехів-Луцьк" габаритно-вагового контролю транспортного засобу – автомобіля марки DAF, за результатами чого зафіксували перевезення вантажу з перевищенням встановлених вагових обмежень.
За вказане порушення органом контролю розрахували плату за проїзд в сумі 3 643,32 євро, яку в добровільному порядку перевізник до бюджету не сплатив.
Відтак, органи прокуратури звернулись до суду з метою стягнення плати за проїзд в судовому порядку.
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