Львівський перевізник заплатить штраф за проїзд вантажівок волинськими дорогами

Прокуратура Волині наполягає на сплаті львівським перевізником понад 116 тисяч гривень плати за проїзд дорогами області великовагового транспорту.Прокуратура Волинської області звернулася до Старосамбірського районного суду Львівської області з позовом до одного із перевізників, аби стягнути понад 116 тисяч гривень плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагового транспорту, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Так, підставою для пред'явлення позову стали матеріали, проведеного управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області на 89 км автомобільної дороги "Львів-Радехів-Луцьк" габаритно-вагового контролю транспортного засобу – автомобіля марки DAF, за результатами чого зафіксували перевезення вантажу з перевищенням встановлених вагових обмежень.За вказане порушення органом контролю розрахували плату за проїзд в сумі 3 643,32 євро, яку в добровільному порядку перевізник до бюджету не сплатив.Відтак, органи прокуратури звернулись до суду з метою стягнення плати за проїзд в судовому порядку.