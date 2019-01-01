Волинська поліція охорони – найкраща
Сьогодні, 21:22
Команда, яка представляла волинську поліцію охорони тріумфувала на конкурсі професійної майстерності "Кращий за професією".
Про це йдеться на сторінці управління поліції охорони у Волинскьій області у Facebook.
"За останні 12 років Волинська команда поліції охорони сьомий раз потрапляє в трійку призерів конкурсу професійної майстерності “Кращий за професією” серед працівників груп реагування поліції охорони, - йдеться у дописі.
У 2007, 2011, 2012 роках волиняни виборювали перемогу на щорічному конкурсі професійної майстерності “Кращий за професією” серед регіональних підрозділів працівників спеціальних груп затримання тоді ще - Державної служби охорони.
У 2013 році волиняни вибороли почесне ІІ-ге місце, а у 2015,2017 роках ІІІ-тє.
2019 рік не став виключенням і волинська команда поліції охорони знову очолила список переможців, зайнявши першу сходинку
п´єдесталу.
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Про це йдеться на сторінці управління поліції охорони у Волинскьій області у Facebook.
"За останні 12 років Волинська команда поліції охорони сьомий раз потрапляє в трійку призерів конкурсу професійної майстерності “Кращий за професією” серед працівників груп реагування поліції охорони, - йдеться у дописі.
У 2007, 2011, 2012 роках волиняни виборювали перемогу на щорічному конкурсі професійної майстерності “Кращий за професією” серед регіональних підрозділів працівників спеціальних груп затримання тоді ще - Державної служби охорони.
У 2013 році волиняни вибороли почесне ІІ-ге місце, а у 2015,2017 роках ІІІ-тє.
2019 рік не став виключенням і волинська команда поліції охорони знову очолила список переможців, зайнявши першу сходинку
п´єдесталу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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