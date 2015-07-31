Повідомили графік проведення ЗНО-2020

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили точні дати проведення ЗНО_2020 з усіх предметів.Про це повідомили на Facebook-cторінці УЦОЯО.Так, у 2020 році реєстрація на ЗНО триватиме з 3 лютого по 24 березня, а основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня по 15 червня.Розміщення запрошень перепусток в кабінетах учасників ЗНО відбудеться до 30 квітня. Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня по 15 червня з 11 предметів.Зокрема, ЗНО з математики пройде 21 травня, з української мови та літератури - 26 травня, з фізики - 28 травня, з іспанської, німецької, французської мов - 1 червня, з англійської мови - 2 червня, з історії України 4 червня, з біології - 9 червня, з географії - 11 червня, з хімії - 15 червня.