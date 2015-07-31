вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили графік проведення ЗНО-2020

Повідомили графік проведення ЗНО-2020
В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили точні дати проведення ЗНО_2020 з усіх предметів.

Про це повідомили на Facebook-cторінці УЦОЯО.

Так, у 2020 році реєстрація на ЗНО триватиме з 3 лютого по 24 березня, а основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня по 15 червня.

Розміщення запрошень перепусток в кабінетах учасників ЗНО відбудеться до 30 квітня. Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня по 15 червня з 11 предметів.

Зокрема, ЗНО з математики пройде 21 травня, з української мови та літератури - 26 травня, з фізики - 28 травня, з іспанської, німецької, французської мов - 1 червня, з англійської мови - 2 червня, з історії України 4 червня, з біології - 9 червня, з географії - 11 червня, з хімії - 15 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, вступ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили графік проведення ЗНО-2020
Сьогодні, 21:56
Волинська поліція охорони – найкраща
Сьогодні, 21:22
Священник назвав головне правило успіху в житті
Сьогодні, 20:59
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Сьогодні, 20:43
На Волині шкідлива хвороба масово уражає буряки
Сьогодні, 20:24
Схожі новини
Третина вступників в магістратуру «провалили» ЗНО Третина вступників в магістратуру «провалили» ЗНО
16 липень, 21:49
Понад 50 тисяч випускників цього року вже не зможуть вступити до вишу Понад 50 тисяч випускників цього року вже не зможуть вступити до вишу
14 червень, 07:19
Прийом документів до ВНЗ продовжено до 2 серпня Прийом документів до ВНЗ продовжено до 2 серпня
31 липень, 2015, 10:58
Восени вчителі здаватимуть ЗНО Восени вчителі здаватимуть ЗНО
23 серпень, 04:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили графік проведення ЗНО-2020
Сьогодні, 21:56
 0
Волинська поліція охорони – найкраща
Сьогодні, 21:22
 0
Священник назвав головне правило успіху в житті
Сьогодні, 20:59
 0
Волинський фотограф «упіймав» метеликів в об'єктив камери. ФОТО
Сьогодні, 20:43
 0
На Волині шкідлива хвороба масово уражає буряки
Сьогодні, 20:24
 0
Медіа
відео
1/8
﻿